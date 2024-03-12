بحوزتها ما قيمته 350 الف ريال سعودي.. عصابة مخدرات خطيرة تقع في قبضة الدولة شرق اليمن

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وقعت عصابة مخدرات على الطريق الدولي بمحافظة حضروموت شرق اليمن في قبضة الدولة، وبحوزتها كمية كبيرة من المخدرات.
وقالت سبأ الرسمية أن ''أبطال اللواء 23 ميكا المتمركز في الخط الدولي الرابط بين محافظات حضرموت- مأرب - شبوة، تمكنوا من ضبط عصابة من مروجي المخدرات وبحوزتهم 29000 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة تقدر قيمتها بمبلغ 350000 ريال سعودي.
وأحالت قيادة اللواء العصابة إلى ادارة مكافحة المخدرات بأمن الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت.
وأشاد قائد اللواء 23 ميكا، العميد الركن، عبدالله معزب، بيقظة أفراد النقطة الأمنية، وجهوزيتهم للتعامل مع هكذا قضايا التي تمت بعد اشتباك بين افراد النقطة و مهربي المخدرات وقطاع الطرق.