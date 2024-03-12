كبرى منصات التواصل الاجتماعي في العالم تصدم الحوثيين بهذا الاجراء والحكومة الشرعية ترحب

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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قامت إدارة منصة " اكس " التي تعد الأشهر والأكثر تداولا في العالم الاجتماعي (X) بإلغاء الشارة الزرقاء لموقع قناة المسيرة، وعدد من قيادات مليشيا الحوثي من ابرزهم المتحدث العسكري للميلشيا " يحيى سريع" ومحمد علي الحوثي ومحمد عبدالسلام ناطق المليشيات وذلك تمهيدا لاغلاقها.

ورحب وزير الاعلام والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا " معمر الارياني " بإلغاء منصة " اكس " الشارة الزرقاء لموقع قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي وعدد من قيادات مليشيا الحوثي معتبرا أن هذا الأجراء يأتي "استجابة للمطالب الحكومية، وعامة اليمنيين، بحظر محتوى تلك الصفحات التي استُغلت كمنابر للإرهاب، وإستنادا إلى قرار الحكومة اليمنية لعام 2022م بتصنيف جماعة الحوثي منظمة ارھابیة، وقرار الادارة الامريكية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية، وللحد من خطر هذه الجماعة الذي فاق كل الجماعات الإرهابية".

وأشار " الإرياني " الى "أن صفحات مليشيا الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، اعلاميين، نشطاء) تورطت في نشر الأفكار الارهابية، والترويج لخطاب الكراهية، والتحريض على العنف والقتل، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في محارق الموت، بالإضافة إلى التحريض على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب وخليج عدن، بهدف تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية".

وأشاد وزير الاعلام والسياحة اليمني بهذه الخطوة التي تم المطالبة بها مرارا وتكرارا وتندرج ضمن الجهود الحكومية لتجفيف منابع مليشيا الحوثي (المالية والسياسية والإعلامية) كما جدد مطالبة تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وشركات الأقمار الاصطناعية بحظر محتوى المليشيا الحوثية، اذ لا فرق بينها والجماعات الارهاب التي تقوم المنصات العالمية بمكافحة صفحاتها، كجزء من الحرب العالمية على الإرهاب".