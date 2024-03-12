شاهد ماذا حدث بعد نهاية مباراة النصر السعودي والعين الإماراتي.. عراك واشتباك والأمن يتدخل

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت نهاية مباراة نادي النصر السعودي أمام ضيفه العين الإماراتي، مشادات واشتباكات، عقب هزيمة فريق أصحاب الأرض بركلات الترجيح (1-3) مساء امس الاثنين، وخروجه من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واستفز بعض لاعبي نادي العين، بعد فوزهم بركلات الترجيح، أصحاب الأرض، ما أدى إلى اشتباكات بين الجانبين، عقب إطلاق حكم الساحة العماني، أحمد الكاف، صافرة النهاية، ليتدخل أمن ملعب "الأول بارك" لفض الاشتباكات.

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