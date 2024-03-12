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مأرب برس ينشر جداول امتحانات طلاب الشهادتين الأساسية والثانوية

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص
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أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء، جداول الاختبارات النهائية للشهادة العامة الأساسية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 1445هـ.

وقال وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه - نائب رئيس اللجنة العليا للإختبارات أحمد النونو،أن إختبارات طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي ستبدأ من يوم السبت، الموافق 18 شوال المقبل، يليها في اليوم التالي اختبارات طلاب الشهادة الأساسية الاحد، الموافق الـ 19 من الشهر ذاته.

مأرب برس ينشر جداول الإختبارات:

القسم العلمي

القسم الأدبي

الصف التاسع

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