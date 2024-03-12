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بلاغ عن حادث أمني على بعد 600 ميل بحري مِـن الصومال

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_متابعات
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 أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغا عن حادث على مسافة 600 ميل بحري إلى الشرق من مقديشو، مؤكدة أن السلطات تحقق.

وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت بلاغا عن حادث على مسافة 600 ميل بحري إلى الشرق من مقديشو، في الصومال، داعية السفن إلى تغيير مسارها والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وتعرضت السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها لهجمات من الحوثيين، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها "ردا على ذلك"، قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وتتجنب العديد من شركات الشحن المنطقة، وتسلك طرقا أطول حول إفريقيا بدلا من استخدام قناة السويس. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الطلب على الوقود وأسواق الشحن بشكل كبير مع استمرار الوضع الحالي

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