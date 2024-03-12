تشيلسي يسجل رقما قياسيا بعد الفوز على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

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سجل فريق تشيلسي الإنجليزى رقما مميزا بعدما حقق فوزا مهما على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب "ستامفورد بريدج" في ختام مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وذكرت شبكة " أوبتا " للإحصائيات، أن تشيلسي حافظ على سجله خاليا من الهزائم فى المباريات على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر مارس منذ عام 2001 .
وأضافت أن البلوز لم يخسر أي مباراة على أرضه في البريميرليج في شهر مارس منذ عام 2001، ولم يخسر في 38 مباراة منذ ذلك الحين (فاز 32 تعادل 6)، حيث كانت آخر مباراة خسرها تشيلسي ضد سندرلاند بأربعة أهداف لهدفين.
ويحتل فريق تشيلسي المركز الـ 11 فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل فى المركز التاسع برصيد 40 نقطة، ويتصدر أرسنال وليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 64 نقطة ويلاحقهما مانشستر سيتى برصيد 63 نقطة.
وسجل نيكولاس جاكسون الهدف الأول لفريق تشيلسى في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول ثم أضاف كول بالمر الهدف الثاني في الدقيقة 57، وأكمل ميخايلو مودريك الثلاثية في الدقيقة 76 من عمر المباراة.
فيما سجل ألكسندر إيزاك الهدف الأول لفريقه نيوكاسل يونايتد فى الدقيقة 43 من عمر المباراة، وأضاف جاكوب ميرفي الهدف الثاني في الدقيقة 90 والأخيرة