في 10 خطوات- دليلك لعلاج مرض الكبد الدهني بدون أدوية

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يمكن علاج مرض الكبد الدهني بدون أدوية، بشرط اتباع نمط حياة صحي، يتضمن مجموعة من الإرشادات، مع ضرورة التوقف عن بعض العادات الخاطئة. يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، طرق علاج مرض الكبد الدهني بدون أدوية، وفقًا لموقع "Healthline".

طرق لعلاج مرض الكبد الدهني بدون أدوية

1- فقدان الوزن قامت الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد AASLD عام 2017 بإدراج فقدان الوزن ضمن الطرق الطبيعية الفعالة في علاج مرض الكبد الدهني.

وأوضحت الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد أن فقدان الوزن بنسبة تتراوح بين 3 و5% يلعب دورًا كبيرًا في تقليل تراكم الدهون في الكبد. ويُذكر أن فقدان الوزن بين 7 و10% من وزن الجسم يحد من خطر الإصابة بمضاعفات مرض الكبد الدهني، مثل الالتهاب والتليف والتندب. قد يهمك: أعراض تكشف الإصابة بمرض الكبد الدهني

2- حمية البحر الأبيض المتوسط كشفت بعض الأبحاث أن حمية البحر الأبيض المتوسط هي أفضل نظام غذائي لمرضى الكبد الدهني، لأنها تساهم في تقليل الدهون في الكبد.

وتساعد حمية البحر الأبيض المتوسط على علاج الحالات المرتبطة بمرض الكبد الدهني، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وزيادة الكوليسترول. وتشترط حمية البحر الأبيض المتوسط أن تكون الوجبات اليومية تحتوي على الأطعمة التالية:

أولًا: الخضراوات والفواكه

- التوت. - التفاح.