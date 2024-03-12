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في 10 خطوات- دليلك لعلاج مرض الكبد الدهني بدون أدوية

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 يمكن علاج مرض الكبد الدهني بدون أدوية، بشرط اتباع نمط حياة صحي، يتضمن مجموعة من الإرشادات، مع ضرورة التوقف عن بعض العادات الخاطئة. يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، طرق علاج مرض الكبد الدهني بدون أدوية، وفقًا لموقع "Healthline".

طرق لعلاج مرض الكبد الدهني بدون أدوية

1- فقدان الوزن قامت الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد AASLD عام 2017 بإدراج فقدان الوزن ضمن الطرق الطبيعية الفعالة في علاج مرض الكبد الدهني.

وأوضحت الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد أن فقدان الوزن بنسبة تتراوح بين 3 و5% يلعب دورًا كبيرًا في تقليل تراكم الدهون في الكبد. ويُذكر أن فقدان الوزن بين 7 و10% من وزن الجسم يحد من خطر الإصابة بمضاعفات مرض الكبد الدهني، مثل الالتهاب والتليف والتندب. قد يهمك: أعراض تكشف الإصابة بمرض الكبد الدهني

2- حمية البحر الأبيض المتوسط كشفت بعض الأبحاث أن حمية البحر الأبيض المتوسط هي أفضل نظام غذائي لمرضى الكبد الدهني، لأنها تساهم في تقليل الدهون في الكبد.

وتساعد حمية البحر الأبيض المتوسط على علاج الحالات المرتبطة بمرض الكبد الدهني، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وزيادة الكوليسترول. وتشترط حمية البحر الأبيض المتوسط أن تكون الوجبات اليومية تحتوي على الأطعمة التالية:

أولًا: الخضراوات والفواكه

- التوت. - التفاح.

  • البرتقال. - الموز. - التين.
  • - البلح. - البطيخ. - الخضراوات الورقية. - البروكلي. - الفلفل. - البطاطا الحلوة. - الجزر. - الخيار. - الباذنجان. - قرع العسل. - الطماطم
  • ثانيًا: البقوليات - الفول. - البازلاء. - العدس. - الحمص.
  • ثالثًا: الدهون الصحية - زيت الزيتون البكر. - المكسرات. - البذور. - الأفوكادو. - الأسماك الدهنية "مرتين في الأسبوع".
  • رابعًا: البروتينات - اللحوم الخالية من الدهون. - البيض. - الدواجن منزوعة الجلد. خامسًا: الحبوب - الخبز الأسمر. - الأرز البني. - الشوفان. - الكينوا. - مكرونة القمح الكامل.
  • 3- شرب القهوة تلعب القهوة دورًا كبيرًا في حماية مرضى الكبد الدهني من الإصابة بتليف الكبد، خاصةً إذا تم تناولها بمعدل 3 فناجين يوميًا، ولكن يراعى أن تكون خالية من السكر والدهون، بحسب الأبحاث.
  •  الفئات الأكثر عرضة لمرض الكبد الدهني
  • 4- الحفاظ على نشاط الجسم يرتبط نمط الحياة الخامل بارتفاع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ومضاعفاته، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة. لذلك يجب الاهتمام بالحفاظ على نشاط الجسم، عن طريق ممارسة بعض التمارين الرياضية، مثل المشي لمدة 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع.
  • 5- التوقف عن تناول السكر من الضروري أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى الكبد الدهني خاليًا من المنتجات التي تحتوي على السكريات المضافة، مثل المخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والزبادي المنكه. 
  •  6- الابتعاد عن الدهون المشبعة والمتحولة يحظر على مرضى الكبد الدهني تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والمقليات، لأنها تتسبب في تفاقم الأعراض وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • 7- تناول كبسولات أوميجا 3 تمثل كبسولات أوميجا 3 أهمية كبيرة لمرضى الكبد الدهني، لأنها تساهم في تقليل دهون الكبد وخفض الكوليسترول الضار بالدم، نقلًا عن بعض الأبحاث. ومع ذلك، يتعين على مرضى الكبد الدهني استشارة الطبيب قبل تناول حبوب زيت السمك، لتحديد الجرعة الآمنة منها في اليوم.
  • 8- الإقلاع عن الكحوليات بنبغي على مرضى الكبد الدهني الإقلاع عن تناول المشروبات الكحولية، لأن الكحول يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكبد، حيث يعرضه لخطر الإصابة بالتليف. قد يهمك: الكبد الدهني.. مضاعفات خطيرة والعلاج بسيط
  • 9- تناول مكملات فيتامين هـ في مراجعة لبعض الدراسات عام 2018، وجد الباحثون أن فيتامين هـ يساهم في تقليل الالتهاب الناجم عن مرض الكبد الدهني، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة. وبحسب توصيات الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد، تبلغ الجرعة اليومية المسموحة من فيتامين هـ لمرضى الكبد الدهني 800 وحدة دولية، بشرط عدم المعاناة من داء السكري.
  • 10- الأعشاب هناك أعشاب يمكن الاعتماد عليها لعلاج مرض الكبد الدهني، مثل الكركم والشاي الأخضر والزنجبيل والثوم
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