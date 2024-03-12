9 قتلى و20 مصاباً بقصف استهدف منتظري المساعدات في غزة

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أفادت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء اليوم الثلاثاء بمقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 في قصف قرب دوار الكويت في جنوب مدينة غزة.
وقالت الوكالة إن الضحايا كانوا ينتظرون وصول شحنة مساعدات، وفقا لما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي).
وكانت قناة الأقصى التلفزيونية الفلسطينية قد أفادت اليوم بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي وصفته بالعنيف على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
ولم تذكر القناة أي تفاصيل إضافية.
ولم يهدأ القتال ولا القصف المدفعي والغارات الجوية في اليوم الأول من شهر رمضان أمس في قطاع غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية التي قد تؤدي بغالبية السكان إلى المجاعة