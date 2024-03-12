الاستخبارات الأميركية: حماس ستقاوم إسرائيل لسنوات وصراع غزة سيكون له تأثير على مدى الأجيال

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حذّرت وكالات الاستخبارات الأميركية مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الاثنين، من خطر التصعيد الإقليمي من جراء الحرب في غزة.
وأكدت وكالات الاستخبارات الأميركية، في تقريرٍ مشترك، أنّ المقاومة المسلّحة لـ”إسرائيل” من قبل “حماس” من المرجح أنّ تستمر لسنوات، و”من المرجح أن يكون للصراع في غزة تأثير على مدى الأجيال”.
وأشار التقييم السنوي للاستخبارات إلى أنّ “قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على البقاء كزعيم، وكذلك ائتلافه الحاكم قد تكون معرّضة للخطر”، لافتاً إلى “اتساع حالة عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم لدى الجمهور”، وفق “الميادين”.
بدوره، أكد رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي، مارك وارنر، في جلسة استماع لرؤساء أجهزة الاستخبارات الأميركية، أنّ توغّل إسرائيل في قطاع غزة أودى بحياة ما يُقدّر بنحو 30 ألف فلسطيني.
ورأى وارنر أنّ “حرب إسرائيل ضد حماس أظهرت صعوبة استخدام القوة العسكرية وحدها للقضاء على جهة غير حكومية متجذرة في السكان المدنيين، وخاصة أنها بارعة جداً في استخدام الأنفاق تحت الأرض”، مؤكداً أنّ “حماس قد تقاوم لسنوات”.