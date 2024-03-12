عاجل ... 18 غارة جوية للقوات الأمريكية والبريطانية على محافظتي صعدة والحديدة.. تفاصيل

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اعترفت وسائل إعلامية تابعة للمليشيات الحوثية بتعرضها لأكبر هجوم جوي قامت به القوات الأمريكية والبريطانية خلال الساعات الماضية.
واكدت انه تم شن 18 غارة على محافظتي الحديدة وصعدة اليوم الاثنين ، توزعت على النحو التالي :
3 غارات على منطقة الجبانة شمالي الحديدة
4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي الحديدة وغارتين على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة و
4 غارات على منطقة العرج بمديرية باجل شرقي الحديدة ، أضافة الى
5 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة.
ولم تكشف وسائل الإعلام الحوثية عن الأضرار التي لحقت بها ، وهي غالبا اضرار سطحية او استهدفت اهدافا وهمية او ضربت في وقت سابق.