عاجل ... 18 غارة جوية للقوات الأمريكية والبريطانية على محافظتي صعدة والحديدة.. تفاصيل

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- رصد خاص

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اعترفت وسائل إعلامية تابعة للمليشيات الحوثية بتعرضها لأكبر هجوم جوي قامت به القوات الأمريكية والبريطانية خلال الساعات الماضية.

واكدت انه تم شن 18 غارة على محافظتي الحديدة وصعدة اليوم الاثنين ، توزعت على النحو التالي :

3 غارات على منطقة الجبانة شمالي الحديدة

4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي الحديدة وغارتين على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة و

4 غارات على منطقة العرج بمديرية باجل شرقي الحديدة ، أضافة الى

5 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة.

ولم تكشف وسائل الإعلام الحوثية عن الأضرار التي لحقت بها ، وهي غالبا اضرار سطحية او استهدفت اهدافا وهمية او ضربت في وقت سابق.