مجلة أميركية: السعودية تعمل منذ سنوات على خطة سلام ستخفف من عزلة الحوثيين السياسية والاقتصادية وتصالحهم مع منافسيهم

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- ترجمة يمن شباب

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قالت مجلة "ذي اتلانتك" الأمريكية، إن أزمة البحر الأحمر، ممثلة بهجمات الحوثيين ضد السفن، دفعت العالم العربي – والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص – باتجاه معضلة مؤلمة، متسائلة، عن كيف سيمكن احتواء قوة متقلبة ومتهورة مثل الحوثيين؟.

ونشرت المجلة تحليلا للكاتب البارز "روبرت وورث"، وترجمه "يمن شباب نت"، يقول فيه، إن خارطة الطريق التي تسعى إليها الرياض مع الحوثيين يجب أن تقدم إجابة لهذا السؤال، وإلا فإنها قد تؤدي إلى طريق مسدود مظلم للغاية.

ويعمل الدبلوماسيون السعوديون منذ سنوات على خطة سلام طموحة من شأنها أن تخفف من عزلة الحوثيين السياسية والاقتصادية وتصالحهم مع منافسيهم في الحكومة اليمنية "الشرعية" في الجنوب.

ولكن الآن-بحسب الكاتب- فمع ظهور دليل جديد مثير على تهور الحوثيين، يواجه السعوديون احتمال أن تؤدي جهودهم إلى جعل عبد الملك الحوثي أكثر قوة وأكثر خطورة.

واستغرب الكاتب موقف الحوثيين حول استعدادهم لتقاسم السلطة مع الجماعات السياسية اليمنية الأخرى، حيث يؤكدون بأن سلطة عبد الملك الحوثي غير قابلة للنقاش. بمعنى آخر، سيكون الحوثي بمثابة نظير للمرشد الأعلى في إيران، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة.

ووفقا للكاتب ستؤدي خارطة الطريق أيضًا إلى إلغاء القيود المفروضة على الموانئ والمطارات الرئيسية للحوثيين، والتي تم حصارها لسنوات. وهذا من شأنه أن يفتح أبوابهم أمام العالم ويمنحهم الشرعية التي طالما توقوا إليها، في حين يوفر دفعة هائلة لدخلهم.

علاوة على ذلك، فإن الاتفاقية تلزم السعوديين بدفع رواتب موظفي الدولة في كل جزء من اليمن، بما في ذلك الجنود، لمدة ستة أشهر على الأقل. وقد يصل هذا المبلغ إلى 150 مليون دولار شهرياً، وهو مبلغ ضخم في اليمن.

وسيذهب معظمها إلى الجزء الذي يسيطر عليه الحوثيون من البلاد، حيث يعيش الجزء الأكبر من السكان. وفي جميع الاحتمالات، سيتم تحويل نسبة معينة من هذه الرواتب إلى آلة الحرب الحوثية، التي أتقنت أساليب مختلفة لابتزاز الأموال من السكان الفقراء.

وقال الكاتب "بمعنى آخر، ستحول خارطة الطريق الحوثيين من جماعة إرهابية إلى دولة. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيدفعهم نحو مزيد من النضج أو مجرد تمكين أسوأ غرائزهم. وقد يسمح، من بين أمور أخرى، لإيران بنقل الأسلحة جواً مباشرة إلى الحوثيين بدلاً من شحنها خلسةً في قوارب مقنعة، كما كانت تفعل منذ حوالي 15 عاماً. "

وتابع "يتحمل السعوديون هذه المخاطر لأن محمد بن سلمان لا يريد المزيد من تعطيل رؤية 2030، وهي محاولته الباهظة لتحويل اقتصاد المملكة العربية السعودية ومجتمعها."

وبحسب التحليل من المرجح أيضًا أن تعمل خارطة الطريق على إعداد الحوثيين لحرب غزو ضد جميع مناطق اليمن التي لا يسيطرون عليها بالفعل. فقد حاولوا الاستيلاء على هذه المناطق في الماضي، ولم يخفوا رغبتهم في السيطرة على البلاد بأكملها. ولا أحد يستطيع أن يخمن ما إذا كانوا سيتوقفون عند الحدود.

وحتى نقاط ضعف الحوثيين تشكل خطورة، لأنها تعزز الاعتماد على الحرب. وحكومتهم عاجزة ومفلسة، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وانهارت قدرة اليمن على تصدير العمالة - وهي عمادها الأساسي لعقود من الزمن - ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الافتقار إلى التدريب الوظيفي.

وانخفضت التحويلات المالية من الخارج (معظمهم من العمال اليمنيين في المملكة العربية السعودية)، وأصبحت الظروف أسوأ. ويتفشى سوء التغذية الحاد، مما يؤدي إلى إصابة العديد من الشباب بتقزم الأطراف وتلف في الدماغ.

وانخفضت تدفقات المعونة الغذائية بشكل كبير على الرغم من أن ما يقرب من 80 في المائة من السكان يعتمدون عليها. وتتضمن خريطة الطريق صيغة لتقاسم الإيرادات من احتياطيات النفط والغاز في اليمن، والتي تقع خارج منطقة سيطرة الحوثيين، والتي ظلت متوقفة إلى حد كبير لسنوات.

لكن المتشككين يقولون إن الكراهية المتبادلة ستفسد ذلك. وقد اشتبك الحوثيون مع الفصائل الجنوبية في الأسابيع الأخيرة، ويشعر بعض المراقبين بالقلق من أن وقف إطلاق النار الذي دام عامين قد يضعف.

بالنسبة للعالم الخارجي، هناك قلق أكبر: فالآن بعد أن أظهر الحوثيون ما يمكنهم فعله في البحر الأحمر، ما الذي سيمنعهم من إيجاد ذرائع جديدة للقيام بذلك مرة أخرى؟ حيث تشمل ترسانتهم قوارب وغواصات غير مأهولة ومعبأة بالمتفجرات، مع أجزاء مقدمة من إيران.

وإذا ضربت إحدى هذه القوارب سفينة بحرية أمريكية، فقد تقتل الكثير من البحارة. وهذا هو على وجه التحديد ما حدث قبل أربعة وعشرين عاما، عندما ضرب مهاجمون انتحاريون على متن قارب السفينة يو إس إس كول قبالة الساحل الجنوبي لليمن، في واحدة من أولى المواجهات الطويلة بين تنظيم القاعدة وما أسماه "العدو البعيد".

ويقول الدبلوماسيون الذين كتبوا خريطة الطريق الآن إنه يجب تنقيحها مع أخذ هذه المخاطر في الاعتبار.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين: "لا يمكننا أن نترك ما مضى قد فات وننسى كل ما حدث"، مضيفا:"يجب أن تضمن عملية السلام احتواء تهديد الحوثيين، وعدم تشجيعهم وتمكينهم بشكل أكبر