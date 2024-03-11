مسؤول أميركي رفيع: ما حصل للجيش الإسرائيلي مع أنفاق حماس درس ينبغي تعلمه

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور مارك وارنر إن ما حصل للجيش الإسرائيلي مع أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة درس ينبغي تعلمه.

واستغرب وارنر أن أحدا "لم يتصور أن إسرائيل ستقضي على 35% فقط من مقاتلي حركة حماس وأقل من ثلث شبكة أنفاق الحركة"، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والمواجهات بين الاحتلال في محاور التوغل والمقاومة الفلسطينية، ولا سيما كتائب القسام.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي فوجئ بحجم شبكة الأنفاق في غزة، والتي فاقت تقديرات القادة العسكريين بنحو 600%.

وكان جيش الاحتلال أعلن في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي اكتشاف نفق شمالي قطاع غزة بطول 4 كيلومترات قبالة مستوطنات غلاف غزة، وروّج للخطوة على أنها إنجاز كبير رغم مجيئها بعد نحو 60 يوما من توغله البري في القطاع