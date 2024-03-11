رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبلغ الصين التمسك بنهج السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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استمع اليوم رئيس مجلس القيادة، الرئاسي

الدكتور رشاد محمد العليمي، من القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشنغ " تدخلات الصين الانسانية والانمائية، بما في ذلك الدعم المؤسسي المقدم لوزارة الخارجية، والمعونات الطبية والصحية التي من المقرر وصولها، غداً الثلاثاء، الى مدينة المكلا، اضافة الى مساعدات غذائية مقبلة، مع استعداد بكين تقديم الدعم اللازم في مجال الطاقة الشمسية.

جاء هذآ خلال استقبال العليمي، بالقائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن

وتطرق اللقاء، الى مستجدات الاوضاع اليمنية، ومسار الجهود الاقليمية والدولية لاحياء العملية السياسية، فضلاً عن تهديدات المليشيات الحوثية الارهابية للشحن البحري وحرية التجارة العالمية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محلياً، واقليمياً، ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، واعتبار السلام اولوية، ومصلحة قصوى للشعب اليمني.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، والموقف الصيني الثابت الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل.

وجدد فخامة الرئيس في هذا السياق، تأكيد ان دعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وموانئها الحيوية، وتعزيز قدراتها لفرض الامن والاستقرار على كامل ترابها الوطني، هو الطريق الامثل لتأمين المياه الاقليمية، وخطوط الملاحة الدولية، ودفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع جهود السلام التي تقودها الامم المتحدة بناء على نتائج المساعي الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية.