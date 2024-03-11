معونات صينية تصل المكلا غدا.. الرئيس العليمي يتحدث مع الصينيين حول الطريقة الوحيدة والأمثل لتأمين الملاحة الدولية

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت الرئاسة اليمنية ان استعادة مؤسسات الدولة، وموانئها الحيوية، وتعزيز قدراتها لفرض الامن والاستقرار على كامل ترابها الوطني، هو الطريق الامثل لتأمين المياه الاقليمية، وخطوط الملاحة الدولية، ودفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع جهود السلام التي تقودها الامم المتحدة بناء على نتائج المساعي الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية.

والتقى الرئيس اليمني بمقر اقامته في الرياض اليوم الاثنين، مسئولا صينا بحث معه تطورات التصعيد في البحر الأحمر ومجالات الدعم الصيني لليمن.

حيث استقبل العليمي، اليوم القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشنغ.

وسبق للصين ان اعلنت رفضها لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وقالت انها من اكثر دول العالم تضررا مما يجري.

هذا وبحث اللقاء، العلاقات الثنائية المتينة التي يحتفل البلدان الصديقان هذا العام بمناسبة مرور 68 عاماً على تأسيسها، والتطلعات الواعدة لتوسيعها والدفع بها الى آفاق ارحب في مختلف المجالات.

واستمع رئيس مجلس القيادة، من القائم بالاعمال الصيني الى عرض بشأن تدخلات بلاده الانسانية والانمائية، بما في ذلك الدعم المؤسسي المقدم لوزارة الخارجية، والمعونات الطبية والصحية التي من المقرر وصولها، غداً الثلاثاء، الى مدينة المكلا، اضافة الى مساعدات غذائية مقبلة، مع استعداد بكين تقديم الدعم اللازم في مجال الطاقة الشمسية.

و تطرق اللقاء، الى مستجدات الاوضاع اليمنية، ومسار الجهود الاقليمية والدولية لاحياء العملية السياسية، فضلاً عن تهديدات المليشيات الحوثية الارهابية للشحن البحري وحرية التجارة العالمية.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، والموقف الصيني الثابت الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محلياً، واقليمياً، ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، واعتبار السلام اولوية، ومصلحة قصوى للشعب اليمني.