بينها 3 دول عربية.. رمضان يبدأ غدا في هذه الدول

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 110

بينما بدأت غالبية الدول العربية والاسلامية وعواصم العالم رمضان هذا العام اليوم الاثنين،أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن غدا الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

كما قال مفتي المملكة الأردنية إن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان. الأمر نفسه أعلنته المملكة المغربية.

كما أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن الثلاثاء 12 مارس، هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.

وذكر مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان أن، الإثنين 11 مارس، هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.