بينها 3 دول عربية.. رمضان يبدأ غدا في هذه الدول صحيفة إسرائيلية تكشف: نتنياهو صاحب فكرة ميناء غزة البحري بوتين إلى ولاية جديدة من 6 سنوات في حكم روسيا بالأرقام.. تركيا والسعودية تستحوذان على صادرات دولة لعام 2024 حصيلة جديدة.. سبع مجازر تخلف 67 شهيدا خلال الساعات الأخيرة في غزة بتكوين تفاجئ عناوين الأخبار في تسجل رقماً قياسياً جديداً وتتجاوز 71 ألف دولار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعلن مقتل زعيمه ويعيّن خلفاً له الكشف عن تفاصيل لم تكن تعرفها عن نائب قائد كتائب القسام بعد تقارير عن مقتلة بغارة جوية الكشف عن تفاصيل لم تكن تعرفها عن نائب قائد كتائب القسام بعد تقارير عن مقتلة بغارة جوية للوقاية من التهابات الرئة... عليكم بهذا العنصر الغذائي الهام
بينما بدأت غالبية الدول العربية والاسلامية وعواصم العالم رمضان هذا العام اليوم الاثنين،أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن غدا الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.
وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.
كما قال مفتي المملكة الأردنية إن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان. الأمر نفسه أعلنته المملكة المغربية.
كما أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن الثلاثاء 12 مارس، هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.
وذكر مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان أن، الإثنين 11 مارس، هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح.