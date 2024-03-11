بوتين إلى ولاية جديدة من 6 سنوات في حكم روسيا

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يصوت الروسيون على مدى 3 أيام ابتداء من الجمعة في انتخابات رئاسية من المقرر أن تمنح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين ولاية أخرى مدتها 6 سنوات.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن من الأشياء اللافتة في هذه الانتخابات عدم وجود معارضة سياسية، إذ إن المرشحين الوحيدين اللذين عارضا العملية العسكرية في أوكرانيا (بوريس ناديجدين، ويكاترينا دونتسوفا)، اللذين جمعا عشرات الآلاف من التوقيعات لدعم ترشيحيهما، رُفضت طلباتهما.

وإلى جانب بوتين، هناك 3 مرشحين مسجلين، وهم: المحافظ القومي ليونيد سلوتسكي، مرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف، ورجل الأعمال فلاديسلاف دافانكوف.

وعلى رغم أن نتيجة الانتخابات ليست موضع شك، إلا أن الحكومة تشن حملة انتخابية حثيثة، إذ بات بوتين في وضع أفضل الآن بسبب التقدم الروسي في أوكرانيا، وسط تصدعات في الدعم الغربي لكييف، كما أثبت الاقتصاد الروسي مرونته على رغم العقوبات الشديدة.

وكثف بوتين ظهوره الإعلامي في الأسابيع الأخيرة، حيث التقى الطلاب، وزار المصانع، بل وقام برحلة على متن قاذفة نووية.

وفي خطابه عن حالة الأمة الشهر الماضي، قدم سلسلة طويلة من الوعود المتعلقة بالميزانية، حيث وزع مليارات الروبلات لتحديث المدارس والبنية التحتية، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز التكنولوجيا.

وحدد الخطاب برنامج الحكومة حتى عام 2030 على الأقل. وعلى رغم أن أداء الاقتصاد كان أفضل كثيراً مما كان متوقعاً، فإن العديد من الروس يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع الأسعار، خصوصاً أسعار المواد الغذائية، وبشكل عام عدم الاستقرار الناجم عن الحملة في أوكرانيا.

وانتشرت آلاف الملصقات في أنحاء روسيا الداعية إلى التصويت. وتحمل تلك الملصقات الانتخابية علامة «V» تشبه تلك التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا، وشعار «معاً، نحن أقوياء.

دعونا نصوت لروسيا». فيما ستنظم السلطات عمليات يانصيب وترفيه لتشجيع الناخبين على الخروج والتصويت.

ومن المقرر أن يكون هناك تصويت في المناطق الأربع التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا في عام 2022.

وتمكن الجنود الروس المنتشرون في أوكرانيا من الإدلاء بأصواتهم مبكراً. ويتجه الرئيس الروسي للحصول على أكثر من 80% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات بأن تبلغ نسبة مشاركة الناخبين نحو 70%، بحسب استطلاعات رأي نشرتها «روسيا اليوم».

وكان مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) حدد موعد الانتخابات في 17 مارس 2024، فيما قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن يستمر التصويت على مدى 3 أيام هي 15 و16 و17 من الشهر نفسه