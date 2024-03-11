حصيلة جديدة.. سبع مجازر تخلف 67 شهيدا خلال الساعات الأخيرة في غزة بتكوين تفاجئ عناوين الأخبار في تسجل رقماً قياسياً جديداً وتتجاوز 71 ألف دولار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعلن مقتل زعيمه ويعيّن خلفاً له الكشف عن تفاصيل لم تكن تعرفها عن نائب قائد كتائب القسام بعد تقارير عن مقتلة بغارة جوية الكشف عن تفاصيل لم تكن تعرفها عن نائب قائد كتائب القسام بعد تقارير عن مقتلة بغارة جوية للوقاية من التهابات الرئة... عليكم بهذا العنصر الغذائي الهام مايكروسوفت تطلق ميزة إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لمشتركي إشهار مؤسسة التفاؤل الخيرية لدعم مرضى السرطان بمأرب اللواء سلطان العرادة: الوطن يعيش اليوم في ظروف استثنائية وعلى القوات المسلحة والأمن ورجال المقاومة التحلي بالجاهزية العليا.. رسائل عسكرية وسياسية من وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي .. عشية اول ليالي رمضان
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الاثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,112 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72,760 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 67 مواطنا، وإصابة 106 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن 72 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، في حين أن حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 25 شهيداً