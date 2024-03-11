بتكوين تفاجئ عناوين الأخبار في تسجل رقماً قياسياً جديداً وتتجاوز 71 ألف دولار

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تصدرت العملة الرقمية «بتكوين» عناوين الأخبار من جديد بعد أن حققت رقماً قياسياً جديداً، تزامناً مع تحركات العديد من المصارف المركزية الكبرى لتمهيد الطريق لخفض أسعار الفائدة بشرط السيطرة على التضخم.

وشهدت «بتكوين» فترة طويلة من الركود بعد بلوغها ذروتها السابقة، إلا أنها الآن وبعد موجة صعود لافتة، حطمت حاجز الـ71 ألف دولار.

فقد وصلت العملة المشفرة صباح يوم الاثنين بتوقيت المملكة المتحدة إلى سعر قياسي بلغ 71209 دولارات، وذلك بعد موجة صعود بدأت من أقل من 16 ألف دولار في أواخر عام 2022، وفق صحيفة «الغارديان».

وكان سعر «بتكوين» قد قفز إلى مستوى قياسي بلغ 68550 دولاراً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وسط حماس المستثمرين الأفراد

- الذين حصل العديد منهم على أموال لمساعدتهم خلال فترات إغلاق جائحة كورونا.

ويعتقد العديد من الاقتصاديين أيضاً أن انخفاض أسعار الفائدة التاريخي ساهم في ارتفاع سعرها.

كذلك تعززت أسعار العملة المشفرة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بدعم من جملة من العوامل، أهمها:

- تدفق الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة للبتكوين:

حيث شهدت هذه الصناديق إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملات المشفرة.

- تبني المؤسسات للعملات المشفرة:

بدأت العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى في قبول العملات المشفرة بصفتها وسيلة للدفع أو الاستثمار، مما زاد من ثقة المستثمرين في هذه العملات.