تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعلن مقتل زعيمه ويعيّن خلفاً له

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أكد «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، أمس الأحد، مقتل زعيمه خالد باطرفي، دون أن يقدم تفاصيل لذلك، وفق بيان لمركز «سايت».

وأشار المركز إلى أن المسؤول الشرعي في التنظيم، إبراهيم القوصي أكد، في تسجيل بُثّ الأحد، مقتل باطرفي، زعيم التنظيم منذ فبراير (شباط) 2020، معلناً أن «سعد بن عاطف العولقي هو الزعيم الجديد للتنظيم في جزيرة العرب»، الذي تُصنفه الولايات المتحدة إرهابياً، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان باطرفي في أوائل الأربعينات من عمره، قد تولّى قيادة التنظيم في فبراير 2020 بعد مقتل قائده قاسم الريمي في هجوم لطائرة أميركية مُسيّرة، علماً بأن سلف الأخير، ناصر الوحيشي، قُتل بقصف طائرة أميركية مُسيّرة في اليمن خلال يونيو (حزيران) 2015.

وقبل تولّيه قيادة التنظيم، كان باطرفي يعمل قاضياً شرعياً ومتحدثاً رسمياً باسم «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».

وصنّفته الولايات المتحدة في 2018 «إرهابياً عالمياً»، وعرضت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.

أما خَلَفه العولقي، فهو يمنيّ معروف أيضاً باسم سعد محمد عاطف، عضو في مجلس شورى التنظيم وعلى قائمة «برنامج المكافآت من أجل العدالة» الأميركي. وعرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى ستة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وتقول «الخارجية» الأميركية إن العولقي «دعا علناً إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها».

وتَنامى حضور «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، الذي تأسس في 2009، كغيره من المجموعات المتطرفة، في غمرة الفوضى التي تسببت بها الحرب بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين.

وتعد الولايات المتحدة «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» الذي يتّخذ من اليمن مقراً، أخطر فروع القاعدة.

وتبنّى التنظيم هجمات عدة، وخصوصاً اعتداء استهدف صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة في باريس، في عام 2015، وأسفر عن مقتل 12 شخصاً.

كما يشنّ باستمرار هجمات تستهدف الجنود اليمنيين، أبرزها في سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قُتل أربعة جنود في هجوم، بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، وأربعة عناصر من قوات «الحزام الأمني» المؤيدة لانفصال الجنوب اليمني في انفجار عبوة ناسفة زرعها «تنظيم القاعدة» في أغسطس (آب).