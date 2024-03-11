مايكروسوفت تطلق ميزة إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لمشتركي

الإثنين 11 مارس - آذار 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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بدأت مايكروسوفت إطلاق ميزة إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة GPT Builder لمشتركي مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Copilot.

وأعلن مايكل شيشتر، الذي يعمل نائبًا لرئيس بينج في مايكروسوفت، في منشور له عبر حسابه في منصة إكس، أن المشتركين في “Copilot Pro” باتوا قادرين على الوصول إلى ميزة GPT Builder في حساباتهم.

ومن الجدير بالذكر أن GPT Builder هي أداة تتيح للمستخدم إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة، تُعرف باسم GPT، وهي سهلة الاستخدام، مما يجعلها مناسبة لكافة المستخدمين دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة.

وتتيح مايكروسوفت الوصول إلى بعض النماذج الجاهزة ضمن أداة GPT Builder، مثل المصمم أو مخطط السفر أو مساعد الطبخ أو مدرب اللياقة البدنية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء نماذج أخرى مخصصة وفقًا لاحتياجات المستخدمين.

وكانت شركة OpenAI قد أطلقت لمشتركي “ChatGPT Plus” أيضًا ميزة مشابهة في وقتٍ سابق، كما أطلقت متجرًا يتيح للمستخدمين والمطورين نشر نماذجهم المخصصة ومشاركتها مع الآخرين، وأعلنت أنها ستشارك جزءًا من عائداتها المالية مع أصحاب تلك النماذج بحسب معدل استخدامها.

ويمكن للمستخدمين الاشتراك في “Copilot Pro” من مايكروسوفت بعد دفع 20 دولارًا أمريكيًا، ويُجدد الاشتراك تلقائيًا على أساس شهري، من أجل الاستفادة بميزة إنشاء النماذج المخصصة، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في حزمة مايكروسوفت المكتبية التي تضم كثيرًا من تطبيقاتها الشهيرة، مثل ورد وباوربوينت وإكسل وأوت لوك وغيرها.