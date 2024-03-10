اللواء سلطان العرادة: الوطن يعيش اليوم في ظروف استثنائية وعلى القوات المسلحة والأمن ورجال المقاومة التحلي بالجاهزية العليا..

الأحد 10 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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شدد اليوم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة بناء مؤسسة عسكرية وأمنية قادرة على القيام بمهامها بكفاءة عالية وتعزيز قدرات المؤسستين في التعامل مع التحديات الراهنة

لأن الوطن يعيش اليوم في ظروف استثنائية.

كما أكد حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة والأمن وإعداد الكوادر الأمنية المؤهلة من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر وفق منهجية واضحة وخطة شاملة ومتكاملة للارتقاء بأدائهم وتمكينهم من تنفيذ كافة واجباتهم بفاعلية واحترافية في مختلف الظروف.

جاء هذا خلال حضور عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة اليوم، حفل اختتام الدورة الثانية صاعقة مشتركة لقوات الأمن الخاصة والمنشآت بالمحافظة بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود وقيادات عسكرية وأمنية.

وفي كلمته هنأ العرادة الخريجين بمناسبة تخرجهم من الدورة الثانية صاعقة مشتركة بعد اكتسابهم مهارات ومعارف جديدة من شأنها الارتقاء في أداء واجباتهم الأمنية بكل كفاءة واقتدار ونقل لهم تحيات وتهاني رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

لافتاً إلى أن مهام أجهزة الشرطة والوحدات الأمنية عظيمة وجسيمة باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأرواح والممتلكات، وعليها يعول الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة .

مشدداً على ضرورة العمل على تعزيز العلاقة الإيجابية بين المواطن ورجل الأمن والتحلي بالصبر والحكمة في التعامل مع المواطنين دون تمييز .

معبراً عن ثقته الكبيرة بأبطال القوات المسلحة والأمن ورجال المقاومة الشعبية الذي كانوا وسيظلون على قدر المسؤولية والالتزام بواجباتهم الوطنية التحلي بالجاهزية واليقظة العالية في هذه المرحلة المهمة ، لمواجهة التحديات.