الكويت ترسل 60 طن مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر ''صور''

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أعلنت الكويت اليوم الأحد ارسال مساعدات اغاثية وغذائية لسكان قطاع غزة المحاصر.
وقال الجيش الكويتي في بيان، ان الطائرة الـ 47 من الجسر الجوي الإغاثي الكويتي وصلت اليوم إلى مطار ماركا في الأردن.
وتحمل الطائرة 60 طن من المواد الإغاثية والغذائية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.