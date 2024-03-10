آخر الاخبار

أول دولة بالعالم تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان وليس الإثنين عاجل.. صدور حكم المحكمة بحق قاتل الشيخ الباني في شبوة و 5 متهمين آخرين من عناصر الانتقالي الجنوبي عاجل: صدور قرار رئاسي وتعيين المحرمي في منصب جديد تعرف على أسباب وجود رغوة في البول ..أعراضها وطرق علاجها كيف هيمنت الصين على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية هروب المستوطنين وانهيار السياحة.. أبرز خسائر الاحتلال بعد 5 أشهر من عدوانه على غزة المغرب يتخذ قرارات حاسمة بشأن مجلة ماريان الفرنسية بسبب الإساءة للنبي محمد 4 أسباب مرضية لـ قشعريرة الجسم المتكررة.. اعرفها ​ سفينة دعم أميركية تتجه إلى غزة حاملة معدات لبناء رصيف بحري مؤقت وفاة 8 أطفال فى زنجبار بعد تناولهم لحم سلاحف بحرية

عاجل.. صدور حكم المحكمة بحق قاتل الشيخ الباني في شبوة و 5 متهمين آخرين من عناصر الانتقالي الجنوبي

الأحد 10 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 431

أصدرت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة اليوم الأحد حكمها بحق قاتل مدير مكتب الصحة في بيحان، القيادي في حزب الاصلاح، الشيخ عبدالله الباني.

وقضت المحكمة بإعدام القاتل والسجن 5 سنوات لخمسة عناصر من قوات الانتقالي لمشاركتهم في الجريمة.

واغتيل الشيخ الباني من قبل عناصر تابعة لانتقالي في شبوة، عقب إمامته الناس وأدائه خطبة صلاة عيد الفطر الماضي "أواخر أبريل" 2023 في ساحة مديرية بيحان أمام مرأى المصلين.

إقراء أيضاً
أول دولة بالعالم تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان وليس الإثنين
عاجل: صدور قرار رئاسي وتعيين المحرمي في منصب جديد
وفاة 8 أطفال فى زنجبار بعد تناولهم لحم سلاحف بحرية
استمرار احتجاز رجل اعمال بأوامر مباشرة من قيادات حوثية نافذة بمحافظة صنعاء
طهران تزود المليشيات بأحدث المنظومات العسكرية والشرعية توجه طلباً فورياً للمجتمع
كانت في طريقها إلى المليشيات.. شحنة ضخمة من المخدرات تقع في قبضة البحرية الدولية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول