عاجل.. صدور حكم المحكمة بحق قاتل الشيخ الباني في شبوة و 5 متهمين آخرين من عناصر الانتقالي الجنوبي

الأحد 10 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أصدرت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة اليوم الأحد حكمها بحق قاتل مدير مكتب الصحة في بيحان، القيادي في حزب الاصلاح، الشيخ عبدالله الباني.

وقضت المحكمة بإعدام القاتل والسجن 5 سنوات لخمسة عناصر من قوات الانتقالي لمشاركتهم في الجريمة.

واغتيل الشيخ الباني من قبل عناصر تابعة لانتقالي في شبوة، عقب إمامته الناس وأدائه خطبة صلاة عيد الفطر الماضي "أواخر أبريل" 2023 في ساحة مديرية بيحان أمام مرأى المصلين.