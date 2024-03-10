تعرف على أسباب وجود رغوة في البول ..أعراضها وطرق علاجها

الأحد 10 مارس - آذار 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تختلف درجة لون البول بين الأصفر الشاحب، إلى الكهرماني الغامق، ويبدو مظهره كسائل طبيعي، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على درجة اللون، ووجود رغوة في البول ومنها الأدوية، أو النظام الغذائي، أو الأمراض.

ADVERTISEMENT فهرس العرض وفي بعض الأحيان عند التبول، تجد فقاعات في البول أو رغوة، وقد يكون ذلك بسبب امتلاء المثانة عن آخرها، وتدفق البول بشكل سريع أثناء التبول، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب عند تكرار ظهور رغوة البول، إذ قد يرجع سببها لمرض أو مشكلة ما، وفي هذا المقال سنتعرف على هذه الأسباب، وكيفية العلاج، فاقرأ السطور التالية.

ما هي اسباب رغوة البول؟ ترجح بعض الأبحاث تكوّن رغوة البول، والفقاعات بصورة مؤقتة عند تدفق البول بشكل سريع وقوي كما ذكرنا، وإضافة إلى هذا هناك مواد عضوية تسمى علميًا “المواد الخافضة للتوتر السطحي surfactants” وتنتشر هذه المواد في الماء، مما يسبب ظهور الفقاعات، وتجد هذه المواد في الصابون ومواد التنظيف الأخرى المُستخدمة لتنظيف المراحيض، لذلك قد تسبب ظهور رغوة في البول مؤقتًا. ADVERTISEMENT ومع ذلك هناك العديد من الأمراض، أو الحالات الصحية المؤدية إلى رغوة البول، ومنها:

1. الجفاف ووجود بروتين في البول عند الإصابة بالجفاف، يظهر البول باللون الداكن، إذ يكون مركّزًا عن الطبيعي بسبب عدم شرب كمية كافية من السوائل التي تخفف المواد الموجودة في البول مثل البروتين.

ADVERTISEMENT ووفقًا لبحث تم نشره عام 2019، تتمتع البروتينات بخصائص خافضة للتوتر السطحي، لهذا قد تسبب رغوة في البول عند وجودها بكميات كبيرة.

ومع ذلك، قد يكون وجود كميات كبيرة من البروتين في البول علامة على وجود مرض في الكلى.

2. أمراض الكلى تعمل الكليتين على تصفية البروتين من الدم، إذ يدخل البروتين في العديد من الوظائف الحيوية للجسم. ومع وجود مشاكل في الكلى، قد يتسرب البروتين إلى البول، مسببًا كميات من البروتين في البول “Proteinuria”، والذي بدوره قد يكون علامة على وجود مشكلة في الكلى.

3. مرض السكري ترجح بعض المصادر أن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات بروتين الألبيومين التي تتسرب خلال الكلى إلى البول، مما ينتج عنها وجود رغوة في البول، كما توضح وجود مضاعفات للسكري غير المسيطر عليه مثل اعتلال الكلى السكري الذي يؤدي إلى مشاكل في الكلى، مما يسبب وجود بروتينات في البول.

ADVERTISEMENT 4. أسباب وجود رغوة في البول عند الرجال تعتبر أحد أسباب رغوة البول عند الرجال هو مشكلة القذف العكسي (القذف المرتجع)، وهي إحدى المشاكل الجنسية عندما يحدث القذف بصورة عكسية للمثانة بدلًا من الخروج عبر العضو الذكري، وهي من الأسباب الأقل شيوعًا، وقد تنجم عن: بعض الأدوية. تلف الأعصاب الناجم عن الإصابات، أو التصلب المتعدد، أو السكري. جراحات البروستاتا، أو مجرى البول.

5. بعض الأدوية هناك بعض الأدوية التي قد تتسبب في ظهور فقاعات في البول، ورغوة كإحدى الآثار الجانبية، ومن أمثلتها فينازوبيريدين phenazopyridine، وهو أحد الأدوية المستخدمة لعلاج الألم المصاحب لعدوى المجرى البولي.

6. أسباب الرغوة في البول عند النساء الحوامل لا يعتبر وجود رغوة في البول من علامات الحمل كما تشير المصادر، ولكن قد يكون بسبب وجود بروتين في البول، ويظهر البول برغوة، وباللون الداكن، وقد يرجع سببه إلى المشاكل المذكورة سابقًا في حال ظهوره قبل الأسبوع الـ 20 كمشاكل الكلى، والعدوى. ADVERTISEMENT أما بعد الأسبوع الـ 20، فيرجح الأطباء -كما تشير المصادر- أن ارتفاع نسبة البروتين في البول قد تشير إلى تسمم الحمل، وهو حالة تسبب ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي قد يؤثر على الكلى، ويجب التوجه للطبيب عند ظهور أي أعراض تشير إلى هذه الحالات.

كيفية تشخيص أسباب رغوة البول عند شكوى المريض من وجود رغوة في البول، واشتباه الطبيب في الإصابة بأي من الأمراض السابقة، سيطلب الطبيب إجراء تحليل عينة من البول لمدة 24 ساعة للمقارنة بين مستويات الألبيومين والكيرياتينين (أحد الفضلات التي يطردها الجسم عن طريق البول)، وهذا التحليل يشير إلى مدى صحة الكلى للقيام بوظائفها في فلترة الدم.

كما قد يطلب الطبيب تحليل وجود حيوانات منوية في البول للرجال الذين يعانون من القذف المرتجع.

ADVERTISEMENT موضوعات متعلقة أسباب وجود مخاط في البول ومتى تستشير الطبيب كيفية التخلص من البروتين في البول كيفية التخلص من رغوة البول يعتمد علاج رغوة البول على السبب الرئيسي لها، فعلى سبيل المثال:

إذا كنت تعاني من الجفاف: يجب شرب كميات كافية من السوائل حتى يصبح لون البول شاحبًا، أو شفافًا.

إذا كان السكري هو سبب رغوة البول: يتم ضبط مستويات السكري في الدم عن طريق الأدوية، أو الأنسولين، مع تغييرات في النظام الغذائي.

إذا كانت الأسباب أمراض أخرى، فقد يتم وصف الأدوية المناسبة لكل حالة مثل وصف أدوية علاج أمراض الكلى، أو المضادات الحيوية لعلاج العدوى. علاج تسمم الحمل للحوامل اللاتي تعاني منه.

وإضافة إلى ما سبق، يوصي الأطباء بإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل: عدم التدخين. السيطرة على مستويات السكر، وضغط الدم. ممارسة الرياضة بانتظام