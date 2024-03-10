المغرب يتخذ قرارات حاسمة بشأن مجلة ماريان الفرنسية بسبب الإساءة للنبي محمد

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ذكر موقع "le 360" المغربي أن السلطات المغربية منعت توزيع مجلة "ماريان" الفرنسية بالمملكة بسبب رسم "كاريكاتير" اعتبر مسيئا للنبي محمد.
ونقل موقع "le 360" المغربي عن مصدر حكومي أن العدد الصادر بتاريخ 29 فبراير من المجلة منع من التوزيع بسبب "رسم كاريكاتيري للنبي محمد، يتضمن بعض العناوين التي ترمي إلى تشويه الصورة أو حتى تلطيخها بهدف تحقيق المزيد من المبيعات".
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء من منطلق أن المغرب "لا يتساهل إزاء عدم التوقير والاحترام الواجبين للإسلام، كما هو الحال مع جميع الديانات السماوية". وانتقد المصدر الاستخفاف الذي أظهرته المجلة الفرنسية تجاه موضوع أساسي وحساس لأكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم.
كما أشار إلى أن توقيت نشر الكاريكاتير عشية شهر رمضان المبارك يزيد من خطورة هذا الفعل.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها منع مجلة "ماريان" في المغرب. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المجلة لانتقادات بسبب موقفها من الإسلام