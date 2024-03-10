4 أسباب مرضية لـ قشعريرة الجسم المتكررة.. اعرفها

الأحد 10 مارس - آذار 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قشعريرة الجسم أو قشعرة الجسم مثل ما يطلق عليها البعض هي عبارة عن انخفاض حاد في درجات حرارة الجسم، وبالتالي يشعر الجسم بحالة من البرد، ولهذا تحدث القشعريرة لمحاولة من الجسم للشعور بالدفء ولو قليلاً.

ووفقًا لتقرير نشره في موقع khealth المعني بالصحة العامة فهناك الكثير من الأسباب التي قد تتسبب في هذه القشعريرة، ومنها بعض الأمراض مثل الإصابة بالتهابات حادة في الحلق تؤثر على درجة حرارة الجسم، فضلاً عن الإصابة بالإنفلونزا، وكذلك الإصابة بإنفلونزا الأمعاء أو المعدة كما يطلق عليها.

كما أن هناك بعض الأسباب غير الشائعة التي تتسبب في الإصابة بقشعرة الجسم منها مشكلات المناعة الذاتية وبعض أنواع الأورام، وحالات الالتهاب المختلفة والأمراض المزمنة التي تصيب الجسم.

ووفقًا للتقرير فإن هناك الكثير من الأعراض التي قد تتصاحب مع الإصابة بالقشعريرة، فغالبًا ما يصاحب هذا الشعور حالة من العرق الشديد أو الرغبة في التقيؤ كذلك قد تضطرب الحالة الإخراجية من الإسهال وسيولة البراز، كذلك قد يعاني البعض من حالة السعال المتكرر.

وقد تتصاحب بعض الأعراض الأخرى مع الوهن الشديد والألم في الجسم مع تقلص العضلي.

وينصح إذا ما تكررت القشعريرة بضرورة العرض على مختص للفحص ومعرفة ما إذا كان يعاني الإنسان من مرض مزمن أو من مشكلة مرضية سببت هذه القشعريرة المتكررة