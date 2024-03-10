وفاة 8 أطفال فى زنجبار بعد تناولهم لحم سلاحف بحرية

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توفي 8 أطفال وامرأة، في جزيرة بيمبا بأرخبيل زنجبار بتنزانيا، وذلك عقب تناولهم لحم السلاحف البحرية، في حين جرى نقل 78 آخرين إلى المستشفيات، وفقا لموقع الحرة.
ويعتبر لحم السلاحف البحرية من الأطعمة ذات الشعبية في زنجبار، لكنه يؤدي بشكل دوري إلى الوفيات بسبب الإصابة بـ"chelonitoxism"، وهو نوع من أنواع التسمم الغذائي.
وقال الدكتور حاج بكاري، المسؤول الطبي في منطقة مكواني، إن المرأة التي قضت هي والدة أحد الأطفال الذين توفوا في وقت سابق. أعلنت حديقة حيوانات جنوبي الصين أن الانثى الوحيدة المعروفة في العالم لفصيل بالغ الندرة من السلاحف، قد نفقت.
وقال بكاري إن الاختبارات المعملية أكدت أن جميع الضحايا تناولوا لحم السلاحف البحرية.
وأرسلت السلطات في زنجبار، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في دولة تنزانيا الواقعة في شرق أفريقيا، فريقًا لإدارة الكوارث، وحثت الناس على تجنب تناول السلاحف البحرية