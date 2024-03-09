بعد بيان أبو عبيدة.. كتائب القسام تعلن الاستيلاء على سلاح صهيوني

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مساء اليوم السبت، الاستيلاء على سلاح إسرائيلي جنوب مدينة غزة.

وقالت القسّام في بيان: “استولينا على طائرتي «كواد كابتر» كانتا تقومان بمهام استخباراتية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

يأتي هذا، فيما كشف الناطق العسكري باسم كتائبالقسام أبو عبيدة، في وقت سابق من اليوم، أسماء وهويات 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غزة.

وقال أبو عبيدة في بيان: “سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم”.

وأضاف: “وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة فقد تأكد لنا مقتل كلاً من: ايتسيك الجراط، ألكس دنسيج، رونين طومي أنجل، إلياهو مرجليت”.

ونشرت القسّام مقطع فيديو كشفت فيه عن هوية القتلى السبعة، وعلقت عليه باللغة العربية والعبرية والإنجليزية: “رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم. لا زال نتنياهو يصر على قتلهم. سبعتهم قتلوا بسلاح جيشكم”.