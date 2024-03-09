استمرار احتجاز رجل اعمال بأوامر مباشرة من قيادات حوثية نافذة بمحافظة صنعاء

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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تصاعدت حدة الانتهاكات والمظالم التي تمارسها قيادات حوثية في ما يسمى بالسلطة التنفيذية بمحافظة صنعاء بقيادة المدعو " عبد الباسط هادي"، الذي يمارس حسب افادات المواطنين بالعديد من التجاوزات والإجراءات التعسفية بحق المواطنين.

وكشفت وثائق حصل عليها موقع مارب برس عن احتجاز رجل الأعمال "عبد السلام الجبر" في سجون المليشيات الحوثية.

حيث يخضع "الجبر" للاحتجاز القسري منذ أربعة اشهر على خلفية قضية منظورة أمام المحكمة والنيابة حيث تم اقتياده من امام باب منزله بأوامر شخصية ومباشرة من نافذين في المحافظة ودون وجود أي أوامر قبض قهرية أو مسوغ قانوني يبرر اخضاعه للاحتجاز.

وتظهر العديد من الوثائق – التي حصل عليها مأرب برس- رفض قيادة المحافظة تنفيذ أوامر الجهات القضائية والمختصة بالإفراج عن رجل الأعمال "الجبر" وانهاء احتجازه غير القانوني واصرارها على مواصلة احتجازه.

ويخضع رجل الأعمال الشاب للاحتجاز القسري منذ أربعة اشهر على خلفية القضية المنظورة أمام المحكمة وكذلك أمام نيابة الاموال العامة حيث تم اقتياده من امام باب منزله بأوامر شخصية ومباشرة من نافذين في المحافظة ودون وجود أي أوامر قبض قهرية أو مسوغ قانوني ،حيث يعاني رجل الاعمال " الجبر" من ظروف احتجاز قهرية وغير إنسانية ومنعت عنه الزيارات نهائيا بما في ذلك وصل الأمر إلى منعه وحرمانه من رؤيته لابنته الوحيدة والتي تبلغ عام واحد فقط ، الى جانب حرمانه من ابسط الحقوق الآدمية داخل مكان الاحتجاز .

وتسبب الاحتجاز القهري والغير قانوني لرجل الأعمال " الجبر" في خسائر مالية فادحة له بسبب عدم قدرته على متابعة ومزاولة عمله وممارسة انشطته كرجل أعمال جراء استمرار احتجازه الغير مشروع الى جانب تعرضه لضغوط مشددة وغير إنسانية لإجباره على

أن يوقع أو يبصم على سحب القضية المنظورة أمام محكمة جنوب شرق الأمانة منذ عام ٢٠١٩م وكذلك القضية الجنائية التي ارتكبت وتم إحالتها الي نيابة الاموال العامة.

والتي تم الكشف عن مايقارب ٢٨ متهماً قابل لزياده المتهمين من الوزن الثقيل.

وقالت مصادر مطلعة ان المليشيات الحوثية تمارس الضغوطات والتعذيب النفسي والمعنوي على "الجبر " لكي يقبل أن بتوكيل قاضي للقسمة بطريقه قبلية.