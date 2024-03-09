حماس توجه رسالة عاجلة إلى قادة العالم العربي

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية اليوم السبت، رسالة إلى قادة وعلماء الأمة العربية والإسلامية.

وقال فيها: “ندعو إلى التحرك الفاعل على مختلف الصعد السياسية والدبلوماسية والقانونية من أجل وقف العدوان على شعبنا خاصة في غزة فوراً وحماية المسجد الأقصى المبارك”.

وأضاف: “يجب ممارسة الضغط على العواصم الدولية الداعمة للاحتلال بهدف إجباره وقف هذه الحرب البشعة بشكل فوري غير مشروط”.

وتابع: “شعبنا يستقبل رمضان هذا العام وهو مثقل بالآلام والآمال ويتعرض لأبشع المجازر في حرب الإبادة الجماعية على غزة”.

هنية أردف: “نؤكد على ضرورة سرعة إغاثة شعبنا بصورة حقيقية على صعيد الغذاء والدواء والإيواء، وفتح المعابر لتعمل بصورة كاملة، بما يوفر الاحتياجات الكاملة والعاجلة وينهي الحصار بشكل كامل وبدء مسيرة إعمار شاملة”.

وزاد: “ندعو إلى بذل المزيد من الجهود لمحاكمة الاحتلال وفضح جرائمه، وعزله سياسياً ودبلوماسياً، جراء ما يرتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مجازر الإبادة الجماعية على غزة.

وأكمل: “نؤكد أن الاحتلال هو أصل كل المشاكل وعدم الاستقرار في المنطقة واستمراره يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله وحريته هو ما ينهي جذر المشكلة ويؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة على مستوى الإقليم والعالم”.

وختم هنية رسالته: “نطمئنكم وكل الأحرار، بأنَّ شعبنا يزداد تمسكاً بأرضه ويقيناً بخيار المقاومة، كسبيل مشروع لإنهاء الاحتلال، ويواصل مواجهة كل المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.