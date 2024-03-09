اعلان امريكي ينسف أخر ادعاءات الحوثيين حول هجماتهم على سفن وبوارج أمريكية بالبحر الاحمر

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفت القيادة الوسطي الامريكية اعاءات الحوثيين باستهداف سفن وبارجات عسكرية تابعة للبحرية الامريكية وتحقيق إصابات مباشرة فيها .

وأكد بيان صادر عن المنطقة العسكرية الوسطي أن "القوات الأمريكية والتحالف تمكنت من دحر هجوماً للحوثيين في منطقة البحر الأحمر.

وأشار البيان الى أنه "وبعد المزيد من الاشتباكات خلال الصباح، أسقطت القوات الأمريكية وقوات التحالف ما لا يقل عن 28 مركبة جوية غير مأهولة بين الساعة 4:00

الساعة 8:20 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم 9 مارس/آذار.

ولفت البيان الى أنه "لم تتضرر أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو قوات التحالف في الهجوم ولم ترد أيضًا تقارير من السفن التجارية عن وقوع أضرار".