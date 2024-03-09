واشنطن :أحبطنا هجوما واسع الناطق نفذته مليشيات الحوثي في البحر الأحمر

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، أنها أحبطت هجوما واسع الناطق نفذته مليشيات الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن فجر اليوم.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان، السبت، إن "الحوثيين نفذوا "بين الساعة 4 صباحا و6:30 صباحا بتوقيت صنعاء (1:00 و3:30 فجرا بتوقيت غرينتش) هجوما واسع النطاق بمركبات جوية غير مأهولة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وتابع البيان بأن "القيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف حددت الطائرات بدون طيار ذات الاتجاه الواحد وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة، وأسقطت السفن والطائرات التابعة للبحرية الأمريكية إلى جانب العديد من سفن وطائرات البحرية التابعة للتحالف 15 طائرة بدون طيار".

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".