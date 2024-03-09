واشنطن :أحبطنا هجوما واسع الناطق نفذته مليشيات الحوثي في البحر الأحمر خلافاً للرواية الأمريكية..تحقيق استخباراتي يكشف عن تورط الوحدة 313 التابعة للحرس الثوري الإيراني في مهاجمة الكابلات البحرية تعرف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي قلب موازين الانتخابات الأمريكية ونسف الحقائق؟ شاهد.. انتفاضة شعبية غرب اليمن تحمل جماعة الحوثي وزعيمها عبدالملك مسئولية الكارثة في البحر الأحمر سبأ: 42 الف طن من مادة الديزل تصل عدن مقدمة من دولة الإمارات تعرف على أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان هذا العام في دول العالم منها اليمن موعد مباراة اليمن والإمارات في التصفيات الآسيوية.. وطاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة (شاهد الفيديو) صيّادو اليمن.. الحوثيون من خلفهم والصواريخ والبوارج من أمامهم! توجيهات هامة من وزارة الداخلية للأجهزة المعنية في المحافظات المحررة.. تفاصيل علامة غير معروفة لسرطان قاتل تظهر في الأظافر
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، اليوم السبت، أنها أحبطت هجوما واسع الناطق نفذته مليشيات الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن فجر اليوم.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان، السبت، إن "الحوثيين نفذوا "بين الساعة 4 صباحا و6:30 صباحا بتوقيت صنعاء (1:00 و3:30 فجرا بتوقيت غرينتش) هجوما واسع النطاق بمركبات جوية غير مأهولة في البحر الأحمر وخليج عدن".
وتابع البيان بأن "القيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف حددت الطائرات بدون طيار ذات الاتجاه الواحد وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة، وأسقطت السفن والطائرات التابعة للبحرية الأمريكية إلى جانب العديد من سفن وطائرات البحرية التابعة للتحالف 15 طائرة بدون طيار".
وقالت القيادة الأمريكية الوسطى أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".