تعرف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي قلب موازين الانتخابات الأمريكية ونسف الحقائق؟

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس- حواش منتصر

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للوهلة الأولى، لا تبدو الصور المتداولة عبر الإنترنت والتي تظهر الرئيس السابق دونالد ترامب محاطا بمجموعات من السود يبتسمون ويضحكون شيئا خارجا عن المألوف.

توفر الإضاءة الغريبة والتفاصيل المثالية أدلة على حقيقة أنها تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وظهرت الصور، التي لم يتم ربطها بحملة ترامب، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لكسب الناخبين السود الذين تظهر استطلاعات الرأي أنهم ما زالوا موالين للرئيس جو بايدن.

توفر الصور الملفقة، التي تم تسليط الضوء عليها في تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤخرا، دليلا إضافيا يدعم التحذيرات من أن استخدام الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي سوف يزداد مع اقتراب الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني.

قال الخبراء إنهم يسلطون الضوء على خطر استهداف أي مجموعة -اللاتينيون والنساء والناخبون الأكبر سنا- بصور واقعية تهدف إلى التضليل والارتباك بالإضافة إلى إظهار الحاجة إلى التنظيم حول التكنولوجيا.

في تقرير نُشر هذا الأسبوع، استخدم الباحثون في مركز مكافحة الكراهية الرقمية غير الربحي العديد من برامج الذكاء الاصطناعي الشائعة لإظهار مدى سهولة إنشاء صور مزيفة واقعية يمكن أن تخدع الناخبين.

وتمكن الباحثون من إنشاء صور لاجتماع ترامب مع عملاء روس، وبايدن يحشو صناديق الاقتراع، على الرغم من أن العديد من برامج الذكاء الاصطناعي هذه تقول إن لديها قواعد لحظر هذا النوع من المحتوى.

وأثارت الصور قلق اليمين واليسار على حد سواء من أنها قد تضلل الناس بشأن دعم الرئيس السابق بين الأمريكيين من أصل أفريقي. وقد أعرب البعض في فلك ترامب عن إحباطهم من تداول الصور المزيفة، معتقدين أن المشاهد المصطنعة تقوض تواصل الجمهوريين مع الناخبين السود.

يتوقع الخبراء بذل جهود إضافية لاستخدام التزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي لاستهداف كتل ناخبين محددة في الولايات المتأرجحة الرئيسية، مثل اللاتينيين والنساء والأمريكيين الآسيويين والمحافظين الأكبر سناً، أو أي فئة سكانية أخرى تأمل الحملة في جذبها أو تضليلها أو تخويفها. مع إجراء عشرات الدول انتخابات هذا العام، أصبحت التحديات التي تفرضها تقنية التزييف العميق قضية عالمية.

في يناير/كانون الثاني، تلقى الناخبون في نيو هامبشير مكالمة هاتفية تحاكي صوت بايدن تخبرهم، كذبا، أنهم إذا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية لتلك الولاية، فلن يكونوا مؤهلين للتصويت في الانتخابات العامة. واعترف مستشار سياسي لاحقا بإنشاء المكالمة الآلية، والتي قد تكون أول محاولة معروفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

يمكن أن يكون لمثل هذا المحتوى تأثير مدمر حتى عندما لا يتم تصديقه، وفقا لدراسة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد في فبراير/شباط لدراسة التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على مجتمعات السود. عندما يدرك الأشخاص أنهم لا يستطيعون الوثوق في الصور التي يرونها عبر الإنترنت، فقد يبدأون في استبعاد مصادر المعلومات المشروعة.

وفقا لأسوشيتد برس، كتب الباحثون: "نظرا لأن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر انتشارا ويصعب تمييزه عن المحتوى الذي ينشئه الإنسان، فقد يصبح الأفراد أكثر تشككا وعدم ثقة في المعلومات التي يتلقونها".

حتى لو لم ينجح في خداع عدد كبير من الناخبين، فإن المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي حول التصويت والمرشحين والانتخابات يمكن أن يجعل من الصعب على أي شخص التمييز بين الحقيقة والخيال، مما يدفعهم إلى استبعاد المصادر المشروعة للمعلومات ويؤدي إلى فقدان المعلومات. الثقة التي تقوض الإيمان بالديمقراطية بينما تعمل على توسيع الاستقطاب السياسي.

في حين أن الادعاءات الكاذبة حول المرشحين والانتخابات ليست بالأمر الجديد، فإن الذكاء الاصطناعي يجعل إنتاج صور وفيديو وصوت نابض بالحياة أسرع وأرخص وأسهل من أي وقت مضى. عند نشرها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل TikTok أو Facebook أو X، يمكن أن تصل التزييفات العميقة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى الملايين قبل أن تدرك شركات التكنولوجيا أو المسؤولون الحكوميون أو منافذ الأخبار المشروعة وجودها