سبأ: 42 الف طن من مادة الديزل تصل عدن مقدمة من دولة الإمارات

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة سبأ الحكومية اليوم السبت ان الباخرة (PS DREAM) وصلت إلى ميناء الزيت بالعاصمة الموقتة عدن، اليوم محملة بقرابة 42 الف طن من مادة الديزل كمنحة مقدمة من دولة بالإمارات العربية المتحدة لزيادة الطاقة التوليدية لتشغيل محطات الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك بعدن والمحافظات المحررة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعاد ان المنحة المقدمة تعد الثالثة تليها خلال الايام القادمة شحنة من مادة المازوت بقرابة 39 الف طناً وبإجمالي قرابة 125 الف طناً من الديزل و 106 الف طناً من مادة المازوت،و ذلك للمساهمة بزيادة الطاقة التوليدية لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة .

واشار المصدر، ان ذلك يأتي بمتابعة واهتمام من مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين..مثمناً الدعم الأماراتي السخي الذي شمل مختلف المجالات، وفق الوكالة.