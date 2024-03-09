سبأ: 42 الف طن من مادة الديزل تصل عدن مقدمة من دولة الإمارات تعرف على أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان هذا العام في دول العالم منها اليمن موعد مباراة اليمن والإمارات في التصفيات الآسيوية.. وطاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة (شاهد الفيديو) صيّادو اليمن.. الحوثيون من خلفهم والصواريخ والبوارج من أمامهم! توجيهات هامة من وزارة الداخلية للأجهزة المعنية في المحافظات المحررة.. تفاصيل علامة غير معروفة لسرطان قاتل تظهر في الأظافر برشلونة يهزم مايوركا ويقلص الفارق مع الريال إلى 5 نقاط نسي المايكروفون مفتوحاً.. التقاط محادثة سرية بين بايدن وسيناتور بخصوص غزة أردوغان يعلن عن حدث تاريخي خلال الانتخابات القادمة من 31 مارس ماسك يفاجئ المستخدمين و يعلن عن خبرا طال انتظاره
قالت وكالة سبأ الحكومية اليوم السبت ان الباخرة (PS DREAM) وصلت إلى ميناء الزيت بالعاصمة الموقتة عدن، اليوم محملة بقرابة 42 الف طن من مادة الديزل كمنحة مقدمة من دولة بالإمارات العربية المتحدة لزيادة الطاقة التوليدية لتشغيل محطات الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك بعدن والمحافظات المحررة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعاد ان المنحة المقدمة تعد الثالثة تليها خلال الايام القادمة شحنة من مادة المازوت بقرابة 39 الف طناً وبإجمالي قرابة 125 الف طناً من الديزل و 106 الف طناً من مادة المازوت،و ذلك للمساهمة بزيادة الطاقة التوليدية لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة .
واشار المصدر، ان ذلك يأتي بمتابعة واهتمام من مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين..مثمناً الدعم الأماراتي السخي الذي شمل مختلف المجالات، وفق الوكالة.