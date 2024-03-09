موعد مباراة اليمن والإمارات في التصفيات الآسيوية.. وطاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يستعد المنتخب اليمني الأول لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم الى جانبه منتخبات الإمارات، البحرين، نيبال.

ويستهل منتخب اليمن مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الإمارات في المباراة التي تقام لي العاصمة الإماراتية أبوظبي بتاريخ 21 مارس/آذار الجاري.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن طاقمًا تحكيميًا عراقيًا سيقود مباراة منتخبي اليمن والإمارات ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ويتألف الطاقم التحكيمي من مهند قاسم حكمًا للساحة ويساعده كل من واثق مدلل وأحمد صباح، بينما سيكون يوسف سعيد حكمًا رابعًا..

ويواصل منتخب اليمن معسكره الإعدادي الداخلي بصنعاء تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، ومساعده قيس محمد صالح.

وسيقام المعسكر الخارجي لمنتخب اليمن في السعودية الأسبوع المقبل، وهو المحطة الأخيرة للإعداد قبل مواجهة المنتخب الإماراتي يومي 21 و26 مارس/آذار الجاري في أبوظبي ثم الإياب في مدينة الخبر السعودية، بالترتيب.