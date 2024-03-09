موعد مباراة اليمن والإمارات في التصفيات الآسيوية.. وطاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة (شاهد الفيديو) صيّادو اليمن.. الحوثيون من خلفهم والصواريخ والبوارج من أمامهم! توجيهات هامة من وزارة الداخلية للأجهزة المعنية في المحافظات المحررة.. تفاصيل علامة غير معروفة لسرطان قاتل تظهر في الأظافر برشلونة يهزم مايوركا ويقلص الفارق مع الريال إلى 5 نقاط نسي المايكروفون مفتوحاً.. التقاط محادثة سرية بين بايدن وسيناتور بخصوص غزة أردوغان يعلن عن حدث تاريخي خلال الانتخابات القادمة من 31 مارس ماسك يفاجئ المستخدمين و يعلن عن خبرا طال انتظاره ثورة طبية في علاج العقم.. بإنتاج خلايا بويضة كبيرة تتحدى المرض حين سئل عن فوائد صيام رمضان.. بماذا أجاب روبوت تشات جي بي تي؟
يستعد المنتخب اليمني الأول لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم الى جانبه منتخبات الإمارات، البحرين، نيبال.
ويستهل منتخب اليمن مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الإمارات في المباراة التي تقام لي العاصمة الإماراتية أبوظبي بتاريخ 21 مارس/آذار الجاري.
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن طاقمًا تحكيميًا عراقيًا سيقود مباراة منتخبي اليمن والإمارات ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
ويتألف الطاقم التحكيمي من مهند قاسم حكمًا للساحة ويساعده كل من واثق مدلل وأحمد صباح، بينما سيكون يوسف سعيد حكمًا رابعًا..
ويواصل منتخب اليمن معسكره الإعدادي الداخلي بصنعاء تحت قيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، ومساعده قيس محمد صالح.
وسيقام المعسكر الخارجي لمنتخب اليمن في السعودية الأسبوع المقبل، وهو المحطة الأخيرة للإعداد قبل مواجهة المنتخب الإماراتي يومي 21 و26 مارس/آذار الجاري في أبوظبي ثم الإياب في مدينة الخبر السعودية، بالترتيب.