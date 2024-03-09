(شاهد الفيديو) صيّادو اليمن.. الحوثيون من خلفهم والصواريخ والبوارج من أمامهم!

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تسببت هجمات الحوثيون المتكررة والمتواصلة على السفن من خليج عدن الى باب المندب في عسكرة البحر الأحمر.
وتحاصر "عسكرة" البحر الأحمر والحرب الدائرة هناك، 70% من صيّادي اليمن، إذ حوّلتا غالبيتهم إلى عاطلين عن العمل في بلد يُعدّ صيد الأسماك فيه الركيزة الثانية للاقتصاد الوطني.
وكل يوم تعلن دولة جديدة ارسال سفن حربية ومدمرات وبوارج الى المياه الاقليمية قبالة سواحل اليمن، ما جعل البحر الأحمر ساحة حرب مفتوحة، اول المتضررين منها هم الصياديين.
واعلنت امريكا وبريطانيا ودول غربية اخري في ديسمبر الماضي تشكيل تحالف دولي تحت مسمى "تحالف الإزدهار" وبموجبه ارسلت دول هذا التحالف ترسانتها العسكرية الى البحر الأحمر، بمبرر مواجهة وردع هجمات الحوثيين التي يشنونها منذ نوفمبر، بمزاعم نصرة غزة، كما اعلن الإتحاد الأوروبي عن عملية عسكرية مماثلة في البحر الأحمر.
في هذا الفيديو المرفق (نشره رصيف22) صيّادون يمنيون يروون معاناتهم بعد سنوات من اندلاع الحرب، ويتحدثون عن خوفهم من الإخفاء والقتل اللذين يهددان حياتهم.