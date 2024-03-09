توجيهات هامة من وزارة الداخلية للأجهزة المعنية في المحافظات المحررة.. تفاصيل

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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وجهت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، الأجهزة والجهات المختصة باعداد الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك ١٤٤٥هـ.

وفي التفاصيل، وجه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد لأمير، مدراء الشرطة بالمحافظات المحررة، إلى سرعة اعداد وتنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك ١٤٤٥ هـ، وآليات تعزيز الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وشدد وكيل وزارة الداخلية، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل استتباب الأمن والاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٥ هـ 2024 م.

وأوضح في تصريح نشره موقع البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، بأن الخطة الأمنية تستهدف تعزيز السيطرة الأمنية بالمحافظات المحررة، وتأمين الأسواق، والطرقات، وتنظيم حركة السير، والحد من الاختناقات في الشوارع الرئيسة، وتعزيز المنظومة الأمنية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بالمدن الرئيسية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، نظرا لما يسببه من ازدحام في الشهر الكريم.

وشدد اللواء الأمير، على رفع اليقظة الأمنية والانضباط وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بالمحافظات المحررة للحفاظ على الأمن الاستقرار.

ووجه مديرو الأمن والشرط بالمحافظات بالإشراف والمتابعة للخطط الأمنية، وعلى عمليات القيادة والسيطرة متابعة تنفيذ الخطة الأمنية والإبلاغ عن إي مستجدات أولا بأول..منوها بكافة الوحدات الأمنية الالتزام برفع التقارير بشكل يومي والتحلي باليقظة ورفع الجاهزية والتعامل بحزم مع أي أعمال تخل بالأمن والسكينة العامة.