برشلونة يهزم مايوركا ويقلص الفارق مع الريال إلى 5 نقاط

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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خطف برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ريال مايوركا 1 - صفر يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لامين يامال هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 73.

ورفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ريال مدريد والذي يلعب يوم الأحد مع سيلتا فيغو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

كما يبتعد برشلونة بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث، والذي قد يستعيد المركز الثاني حينما يواجه أوساسونا في وقت لاحق من يوم السبت. على الجانب الآخر، تجمد رصيد مايوركا عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر