أردوغان يعلن عن حدث تاريخي خلال الانتخابات القادمة من 31 مارس

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله، أمس الجمعة، إن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 مارس ستكون الأخيرة له. ويقود أردوغان، أكثر السياسيين تحقيقا للانتصارات الانتخابية في تاريخ تركيا الحديث، البلاد منذ أكثر من عقدين.

وفاز بأكثر من 12 عملية انتخابية منذ عام 2002 وأُعيد انتخابه لولاية مدتها خمس سنوات خلال الانتخابات التي أجريت في مايو 2023.

وقال أردوغان: "هذه آخر انتخابات لي، وبموجب التفويض الذي يمنحه القانون، هذه هي انتخاباتي الأخيرة... النتيجة التي ستتمخض عن (الانتخابات) هي نقل الإرث إلى أشقائي الذين سيأتون من بعدي".

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات محلّية يوم 31 مارس المقبل بعدما اختارت مختلف الأحزاب مرشّحيها لرئاسة كبرى البلديات قبل أسابيع.

وبما أن حزب المعارضة الرئيسي تمكّن في انتخابات عام 2019 من الإطاحة بمرشّحي التحالف الحاكم في إسطنبول وأنقرة، يحاول "العدالة والتنمية" استعادة رئاسة تلك البلديات في الانتخابات المقبلة التي تعقد أواخر الشهر المقبل