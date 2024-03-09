ماسك يفاجئ المستخدمين و يعلن عن خبرا طال انتظاره

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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريبا على أجهزة التلفزيون الذكية، بعد أن ذكرت مجلة فورتشن أن منصة التواصل الاجتماعي إكس التي يملكها ماسك تعتزم إطلاق تطبيق تلفزيوني لمستخدمي أمازون وسامسونغ الأسبوع المقبل.
وطرحت المنصة إصدارا مبكرا من مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية لبعض المستخدمين في أكتوبر الماضي، بعد أن قال ماسك إنه ينوي تحويله إلى تطبيق فائق (سوبر) يقدم خدمات تتراوح من المراسلة إلى المدفوعات من نظير إلى نظير.
وفي رد مقتضب على موقع "إكس" على منشور لأحد المستخدمين عن إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة على أجهزة التلفزيون الذكية مباشرة، قال ماسك: "قريبا".
وفي وقت سابق، قالت مجلة فورتشن إن التطبيق قد يبدو مشابها للتطبيق التلفزيوني الذي يقدمه موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل. ونقلت عن مصدر لم تحدد هويته قوله إن ماسك كان عازما على التنافس مع يوتيوب