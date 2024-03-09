المركز العلمي لتعليم القرآن الكريم بمأرب يحتفي بتخرج 20 حافظا لكتاب الله

السبت 09 مارس - آذار 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ خاص

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احتفى المركز العلمي لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية بوادي عبيدة بختم 20 طالبا لكتاب الله برواية حفص عن عاصم.

وخلال جلسة الختم التي حظرها أهالي الطلاب ومشائخ العلم وعدد من مشائخ ووجهاء مأرب تلا الخريجون آخر الآيات حفظا ليتوجو بشهادات الحفظ كما سلمت إدارة المركز شهادة الإجازة بالسند لعدد 2 طلاب اختتموا الحفظ في وقت سابق

ويدرس في المركز 330 طالبا من مختلف محافظات الجمهورية حيث يجمع التعليم مابين الدارسة النظامية في الصباح والحفظ والتلاوة والعلوم الشرعية في المساء

ويعتمد المركز في تعليمه على الجهود المجتمعية الداعمة للقرآن الكريم وتعليمه ويسعى الى تخريج كوكبة من الحفاظ لكتاب الله المتسلحين بالعلم الشرعي وفق منهج وسطي بعيدا عن الخرافات والتشدد المقيت