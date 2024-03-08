حاخام صهيوني يدعو إلى ابادة كل سكان غزة بمن في ذلك الأطفال والنساء والمسنين

الجمعة 08 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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دعا حاخام في مدينة يافا وسط فلسطين المحتلة، اليوم الجمعة، إلى “إبادة كل سكان قطاع غزة، بمن في ذلك الأطفال والنساء والمسنين”.

وفي اجتماع للمدارس الدينية، قال مدير المدرسة الدينية في يافا، الحاخام إلياهو مالي: إنه “يجب اتباع مبدأ (لا تدع نفسا على قيد الحياة) و(إذا لم تقتلهم سيقتلونك)”.

وعندما سئل عن قتل أطفال غزة، أجاب مدير المدرسة التي يخدم طلابها في جيش العدو الصهيوني بالقول: إن “مخربي اليوم هم الأطفال الذين تركتهم على قيد الحياة في المعركة السابقة”.

وبالنسبة للنساء، قال الحاخام: “هن من ينتجن المخربين”، مضيفاً أن “من يشكل خطراً عليك ليس فقط الفتيان في عمر 14 أو 16 ومن يرفع السلاح بوجهك، بل جيل المستقبل ومن ينتجن جيل المستقبل، فالحقيقة لا يوجد فرق بينهم”.

أما عن المسنين، أضاف: “أحكام المدنيين في غزة تختلف عن أحكام المدنيين في مناطق أخرى، ففي غزة وفق التقديرات ما بين 95 إلى 98 % يؤيدون إبادتنا”.

مالي، هو مدير مدرسة “شيرات موشيه” الدينية التي أقيمت في يافا عام 2008، ويدرس فيها اليهود المتدينون القوميون وهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي، على عكس اليهود الحريديم الذين لا يخدمون في الجيش.

ويذكر أن المدارس الدينية في إسرائيل تعمل على تعليم الدين لطلابها جنباً إلى جنب مع إعدادهم للخدمة العسكرية.

واستشهد في الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، المستمرة منذ 5 أشهر، أكثر من 30 ألف فلسطيني، بينما أصيب عشرات الآلاف.