أول تحرك للعملاق الصيني للرد على المليشيات الحوثية في البحر الأحمر

الجمعة 08 مارس - آذار 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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كشف دبلوماسي صيني كبير إن الدبلوماسيين الصينيين في الشرق الأوسط يبحثون سبل الرد على "التحدي الكبير" في البحر الأحمر الناجم عن هجمات الحوثيين على السفن.

وتهاجم الجماعة المتمردة اليمنية السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني فيما يقولون إنها حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكان لياو لي تشيانغ، السفير لدى مصر، يتحدث في حلقة نقاش يوم الثلاثاء على هامش المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد.

وقال: “لقد برز البحر الأحمر كتحدي كبير وكان له تأثير حقيقي علينا. وفي هذا الصدد، فإن الخط الأمامي الدبلوماسي، خاصة في مصر، التي تمتلك قناة السويس، يدرسون كيف يمكننا إطلاق أبحاث متعمقة لخدمة التنمية المحلية عالية الجودة وطرح مقترحات أكثر واقعية لتجارتنا الخارجية ".

لا يظهر الصراع في غزة وأزمة البحر الأحمر أي علامة على الانتهاء، في حين يراقب العالم العربي عن كثب الخطوة التالية للصين كوسيط محتمل في المنطقة.

وعلى الرغم من أن الحوثيين قالوا إنهم لن يستهدفوا الشحن الصيني، إلا أن تعطيل التجارة لا يزال له تأثير على أكبر مصدر في العالم. إن الطبيعة الدولية لهذه الصناعة تعني أيضًا أن الهجمات على الشحن البحري قد تضر بشكل مباشر أو غير مباشر بالمصالح الصينية.

ووفقا لتقرير صادر عن بنك الصين الشهر الماضي، فإن تجارة الشحن الصينية إلى أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة ستتأثر، وخاصة تجارة السيارات الأوروبية.

كما علقت شركة تشاينا أوشن شيبينغ، التي تحتكر الشحن البحري والمملوكة للدولة في الصين، الشحنات إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر في يناير/كانون الثاني.

وتمتلك الصين استثمارات واسعة في المنطقة، خاصة في مصر، التي تهددها الأزمة المستمرة في البحر الأحمر.

وتدفقت صفقات متعددة بمليارات الدولارات من شركات الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة الصينية إلى مصر، وخاصة قناة السويس، في السنوات الأخيرة.

وتشمل الاتفاقيات الرئيسية التي تم توقيعها العام الماضي صفقة بقيمة 6.75 مليار دولار أمريكي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية وشركة هندسة الطاقة الصينية المملوكة للدولة لتطوير مشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، واتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي مع مجموعة الطاقة المتحدة المدرجة في هونج كونج لإنشاء مشروعات للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر. موقع إنتاج كلوريد البوتاسيوم.

ولم تنشر بكين حتى الآن أي قوات علنية لحماية سفنها في البحر الأحمر على الرغم من نشر بعض سفنها الحربية في خليج عدن وقبالة ساحل الصومال الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إنها كانت تجري "عمليات حراسة منتظمة" "لا علاقة لها بالوضع الإقليمي الحالي".

كما كان للصين أيضًا تفاعل دبلوماسي عام محدود مع المسؤولين في الشرق الأوسط منذ بداية أزمة البحر الأحمر، على الرغم من مناشدات الولايات المتحدة للمشاركة بشكل أكبر.

وفي الشهر الماضي، سافر وانغ دي، المدير العام لإدارة شؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للقاء مسؤولين من هذين البلدين بالإضافة إلى ممثلي الحكومة اليمنية.