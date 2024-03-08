الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات تكشف عن عمليات تمويل فيلق القدس والحوثيين وتعتقل ابرز منفذي عملياتهم

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أكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين يواصلون الاعتماد على البيع غير المشروع للسلع لتمويل هجماتهم على ممرات الشحن التجاري".
وأكد نيلسون أن الولايات المتحدة الأميركية ستواصل استهداف مصادر التمويل التي تتيح مثل هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار، ومحاسبة كل من يقومون بها أو يساعدون على ارتكابها.
الى ذلك أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة ضد اثنين من مالكي سفن وناقلتي نفط ساهموا بشحن سلع لصالح شبكة مالية للحوثيين في إيران، ما يمكن الجماعة من مواصلة الهجمات على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صحافي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، اتخذ عقوبات ضد اثنين من مالكي السفن في هونغ كونغ وجزر مارشال وسفينتين، لدورهم في شحن السلع لصالح شبكة مالية للحوثيين مقرها إيران، ويديرها سعيد الجمل.
وأضاف البيان أن الإيرادات المالية المتولدة من خلال شبكة الجمل، تسهم في تمكين جهود الحوثيين المسلحة، بما في ذلك الهجمات المستمرة وغير المسبوقة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح البيان أنه قائمة العقوبات أضيف لها كل من: مجموعة هونغ كونغ يونيتوب المحدودة، ومقرها هونغ كونغ، وشركة رينيز للشحن المحدودة، ومقرها جزر مارشال، بالإضافة إلى ناقلتي النفط الخام "إيترنال فورتون" و"رينيز"، وجميعها مرتبطة بشحن سلع لصالح شبكة ممول الحوثيين؛ سعيد الجمل، المدعوم من الحرس الثوري ومقره إيران.
والجمل قيادي حوثي سبق إدراجه على القائمة السوداء في 10 يونيو 2021، "وذلك لتقديم مساعدة مادية كبيرة أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات إلى أو دعما لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني