البحرية البريطانية تكشف عن استهداف جديد للسفن أمام سواحل عدن

الجمعة 08 مارس - آذار 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إنها تلقت بلاغا عن وقوع انفجارين أمام سفينة على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرقي سواحل عدن اليمنية.

وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن السفينة والطاقم لم يتعرضوا لأذى.

وأضافت الهيئة أن السلطات تتحرى عن الواقعة، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

بدورها قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها على علم بوقوع حادث على بعد نحو 52 ميلاً بحرياً من جنوب عدن وإنها تحقق فيه.

ويأتي هذا التقرير في سياق هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر