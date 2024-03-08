اجهزة الأمن بمحافظة تعز تلقى القبض على 2 من اخطر العناصر المطلوبة

الجمعة 08 مارس - آذار 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 88

تمكنت الحملة الأمنية بشرطة محافظة تعز من ضبط اثنان من أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة أمنياً على ذمة عدد من القضايا الجنائية والصادر بحقهما أوامر قبض قهرية من النيابة العامة.

وأوضح مصدر أمني بشرطة المحافظة أنه تم ضبط المدعو اسامة محمد أحمد المخلافي الملقب بـ “أسامة القردعي” والمدعو “غزوان عبده حميد مرعي” بالتنسيق مع شرطة مديرية القاهرة، بعد عملية رصد ومتابعة مستمرة لمكان تواجدهما حيث تم ضبطهما وإيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى القضاء.

ونوه المصدر بجهود قيادة وأفراد الحملة الأمنية، ومنتسبي شرطة مديرية القاهرة، على جهودهم الكبيرة التي تكللت في ضبط أخطر العناصر الإجرامية ،داعيا لرفع الجاهزية والحس الأمنية والتحلي باليقظة العالية