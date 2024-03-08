البحرية البريطانية تكشف عن استهداف جديد للسفن أمام سواحل عدن اجهزة الأمن بمحافظة تعز تلقى القبض على 2 من اخطر العناصر المطلوبة إسرائيل تقود حرب التجويع في غزة تركيا ترسل أكبر شحنة مساعدات إلى غزة عبر سفينة تحمل 3 آلاف طن احباط تهريب شحنة عملاقة لأجهزة الاتصالات العسكرية والتجسس واجزاء للطيران المسير كانت في طريقها للمليشيات الحوثية - شاهد بالصور تصاعد صراع الأجنحة داخل جماعة الحوثي وسبب فشلها في تشكيل حكومة جديدة وسر تهرب زعيم الميلشيا من تعيين هاشمي وإصراره على شخصية جنوبية الفنان الكوميدي محمد الاضرعي يكشف اسم برنامجه الجديد واين سيعرض خلال رمضان هذا العام (صورة) ''القردعي وغزوان'' يقعان أخيرا في قبضة أمن تعز بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة توقيت النهائي الكبير بين الأهلي والزمالك على كأس مصر والقنوات الناقلة مأرب… ضبط 11تاجر جملة متلاعبين بالأسعار وإحالتهم الى النيابة
تمكنت الحملة الأمنية بشرطة محافظة تعز من ضبط اثنان من أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة أمنياً على ذمة عدد من القضايا الجنائية والصادر بحقهما أوامر قبض قهرية من النيابة العامة.
وأوضح مصدر أمني بشرطة المحافظة أنه تم ضبط المدعو اسامة محمد أحمد المخلافي الملقب بـ “أسامة القردعي” والمدعو “غزوان عبده حميد مرعي” بالتنسيق مع شرطة مديرية القاهرة، بعد عملية رصد ومتابعة مستمرة لمكان تواجدهما حيث تم ضبطهما وإيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى القضاء.
ونوه المصدر بجهود قيادة وأفراد الحملة الأمنية، ومنتسبي شرطة مديرية القاهرة، على جهودهم الكبيرة التي تكللت في ضبط أخطر العناصر الإجرامية ،داعيا لرفع الجاهزية والحس الأمنية والتحلي باليقظة العالية