احباط تهريب شحنة عملاقة لأجهزة الاتصالات العسكرية والتجسس واجزاء للطيران المسير كانت في طريقها للمليشيات الحوثية - شاهد بالصور

الجمعة 08 مارس - آذار 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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تمكنت الأجهزة الأمنية والجمركية، بمنذ شحن الحدودي الرابط بين اليمن و سلطنة عمان، من إحباط واحدة من اهم واكبر عمليات التهريب الضخمة لأجهزة اتصالات و التجسس ومعدات عسكرية اخرى بعضا منها تستخدم في الطيرانالمسير.، كانت متجهة لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت الجمارك ، في بيان لها إنها “ضبطت 600 جهاز اتصال لاسلكي عسكري نوع «موتورولا»، كانت مخفية بطريقة احترافية داخل مكائن تقطيع ورق .

وأوضح البيان اطلع عليه مأرب برس " أن “الشحنة المضبوطة ضمت مئات الكراتين كانت تحمل هوائيات وأجهزة راديو تحكم قنوات، ومانعات صواعق، ومحولات تيار، ومحولات طاقة، وموصلات شبكة هوائية وبطاريات ليثيوم ( بعضا منها يستخدم للطيران المسير).

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي تمكن موظفو جمرك شحن في المهرة، من ضبط ٤٠ محركا سيرفو ثنائي الاستخدام تعمل من خلال البرمجة الآلية لحركتها، والذي يعتبر من السلع الإستراتيجية والممكن استخدامها لأغراض تخل بالأمن.