احباط تهريب شحنة عملاقة لأجهزة الاتصالات العسكرية والتجسس واجزاء للطيران المسير كانت في طريقها للمليشيات الحوثية - شاهد بالصور تصاعد صراع الأجنحة داخل جماعة الحوثي وسبب فشلها في تشكيل حكومة جديدة وسر تهرب زعيم الميلشيا من تعيين هاشمي وإصراره على شخصية جنوبية الفنان الكوميدي محمد الاضرعي يكشف اسم برنامجه الجديد الذي سيعرض في رمضان هذا العام (صورة) ''القردعي وغزوان'' يقعان أخيرا في قبضة أمن تعز بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة توقيت النهائي الكبير بين الأهلي والزمالك على كأس مصر والقنوات الناقلة مأرب… ضبط 11تاجر جملة متلاعبين بالأسعار وإحالتهم الى النيابة قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم المليشيات يتوسل إلى محمد بن سلمان ليفربول يكتسح سبارتا براغ التشيكي بخماسية في الدوري الأوروبي مأرب تضخ دماء جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية - متخصصة في مجال الرماية والهندسة العسكرية الكونغرس يمنح بايدن الضوء الأخضر للتحرك العسكري ضد الحوثيين
تمكنت الأجهزة الأمنية والجمركية، بمنذ شحن الحدودي الرابط بين اليمن و سلطنة عمان، من إحباط واحدة من اهم واكبر عمليات التهريب الضخمة لأجهزة اتصالات و التجسس ومعدات عسكرية اخرى بعضا منها تستخدم في الطيرانالمسير.، كانت متجهة لمليشيات الحوثي الإرهابية.
وقالت الجمارك ، في بيان لها إنها “ضبطت 600 جهاز اتصال لاسلكي عسكري نوع «موتورولا»، كانت مخفية بطريقة احترافية داخل مكائن تقطيع ورق .
وأوضح البيان اطلع عليه مأرب برس " أن “الشحنة المضبوطة ضمت مئات الكراتين كانت تحمل هوائيات وأجهزة راديو تحكم قنوات، ومانعات صواعق، ومحولات تيار، ومحولات طاقة، وموصلات شبكة هوائية وبطاريات ليثيوم ( بعضا منها يستخدم للطيران المسير).
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي تمكن موظفو جمرك شحن في المهرة، من ضبط ٤٠ محركا سيرفو ثنائي الاستخدام تعمل من خلال البرمجة الآلية لحركتها، والذي يعتبر من السلع الإستراتيجية والممكن استخدامها لأغراض تخل بالأمن.