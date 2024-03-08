الفنان الكوميدي محمد الاضرعي يكشف اسم برنامجه الجديد الذي سيعرض في رمضان هذا العام (صورة)

الجمعة 08 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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بعد برنامج ''غاغة'' الذي استمر لسبعة مواسم متتالية، وعرضته فضائية سهيل، كشف الفنان الكوميدي الساخر محمد ناصر الأضرعي، عن اسمه برنامجه الجديد الذي سيعرض خلال ايام شهر رمضان هذا العام.

ورصد محرر مأرب برس منشورا قصيرا للأضرعي على صفحته الشخصية في فيسبوك مساء امس الخميس، ارفقه بصورة، قال فيه: "بسم الله بدأنا تصوير برنامج على غيري".

برنامج (على غيري) سيكون بديلا عن (غاغة) ولم يعلن الأضرعي اين سيعرض برنامجه الجديد، وسط أنباء تقول أن قناة يمن شباب ستقوم ببثه، وليست قناة سهيل.