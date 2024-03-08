الفنان الكوميدي محمد الاضرعي يكشف اسم برنامجه الجديد الذي سيعرض في رمضان هذا العام (صورة) ''القردعي وغزوان'' يقعان أخيرا في قبضة أمن تعز بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة توقيت النهائي الكبير بين الأهلي والزمالك على كأس مصر والقنوات الناقلة مأرب… ضبط 11تاجر جملة متلاعبين بالأسعار وإحالتهم الى النيابة قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم المليشيات يتوسل إلى محمد بن سلمان ليفربول يكتسح سبارتا براغ التشيكي بخماسية في الدوري الأوروبي مأرب تضخ دماء جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية - متخصصة في مجال الرماية والهندسة العسكرية الكونغرس يمنح بايدن الضوء الأخضر للتحرك العسكري ضد الحوثيين الأجهزة الأمنية تحبط عملية تهريب ضخمة لأجهزة اتصالات عسكرية السفير الأمريكي لدى اليمن يكشف عن مساعي أمريكية لايجاد مخارج دبلوماسية للحوثيين ويتهمهم بتقويض فرص التسوية
بعد برنامج ''غاغة'' الذي استمر لسبعة مواسم متتالية، وعرضته فضائية سهيل، كشف الفنان الكوميدي الساخر محمد ناصر الأضرعي، عن اسمه برنامجه الجديد الذي سيعرض خلال ايام شهر رمضان هذا العام.
ورصد محرر مأرب برس منشورا قصيرا للأضرعي على صفحته الشخصية في فيسبوك مساء امس الخميس، ارفقه بصورة، قال فيه: "بسم الله بدأنا تصوير برنامج على غيري".
برنامج (على غيري) سيكون بديلا عن (غاغة) ولم يعلن الأضرعي اين سيعرض برنامجه الجديد، وسط أنباء تقول أن قناة يمن شباب ستقوم ببثه، وليست قناة سهيل.