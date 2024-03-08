''القردعي وغزوان'' يقعان أخيرا في قبضة أمن تعز بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة توقيت النهائي الكبير بين الأهلي والزمالك على كأس مصر والقنوات الناقلة مأرب… ضبط 11تاجر جملة متلاعبين بالأسعار وإحالتهم الى النيابة قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم المليشيات يتوسل إلى محمد بن سلمان ليفربول يكتسح سبارتا براغ التشيكي بخماسية في الدوري الأوروبي مأرب تضخ دماء جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية - متخصصة في مجال الرماية والهندسة العسكرية الكونغرس يمنح بايدن الضوء الأخضر للتحرك العسكري ضد الحوثيين الأجهزة الأمنية تحبط عملية تهريب ضخمة لأجهزة اتصالات عسكرية السفير الأمريكي لدى اليمن يكشف عن مساعي أمريكية لايجاد مخارج دبلوماسية للحوثيين ويتهمهم بتقويض فرص التسوية برلماني يفشي أسرار علاقة المليشيات مع قيادي مؤتمري تحوّث مؤخراً - تسعى لـ ستدراجه من خارج اليمن لتولي رئاسة حكومتها : يستلم منهم 10 آلاف دولار شهريا
أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز القبض على اثنين من اخطر المطلوبين امنيا في المحافظة.
وفي التفاصيل، تمكنت الحملة الأمنية بشرطة محافظة تعز مساء الخميس من ضبط اثنان من أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة أمنياً على ذمة عدد من القضايا الجنائية والصادر بحقهما أوامر قبض قهرية من النيابة العامة.
وأوضح مصدر أمني بشرطة المحافظة أنه تم ضبط المدعو اسامة محمد أحمد المخلافي الملقب بـ "أسامة القردعي" والمدعو "غزوان عبده حميد مرعي" بالتنسيق مع شرطة مديرية القاهرة، بعد عملية رصد ومتابعة مستمرة لمكان تواجدهما حيث تم ضبطهما وإيداعهما الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى القضاء.
ونوه المصدر بجهود قيادة وأفراد الحملة الأمنية، ومنتسبي شرطة مديرية القاهرة، على جهودهم الكبيرة التي تكللت في ضبط أخطر العناصر الإجرامية ،داعيا لرفع الجاهزية والحس الأمنية والتحلي باليقظة العالية .