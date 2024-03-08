''القردعي وغزوان'' يقعان أخيرا في قبضة أمن تعز بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة توقيت النهائي الكبير بين الأهلي والزمالك على كأس مصر والقنوات الناقلة مأرب… ضبط 11تاجر جملة متلاعبين بالأسعار وإحالتهم الى النيابة قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم المليشيات يتوسل إلى محمد بن سلمان ليفربول يكتسح سبارتا براغ التشيكي بخماسية في الدوري الأوروبي مأرب تضخ دماء جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية - متخصصة في مجال الرماية والهندسة العسكرية الكونغرس يمنح بايدن الضوء الأخضر للتحرك العسكري ضد الحوثيين الأجهزة الأمنية تحبط عملية تهريب ضخمة لأجهزة اتصالات عسكرية السفير الأمريكي لدى اليمن يكشف عن مساعي أمريكية لايجاد مخارج دبلوماسية للحوثيين ويتهمهم بتقويض فرص التسوية برلماني يفشي أسرار علاقة المليشيات مع قيادي مؤتمري تحوّث مؤخراً - تسعى لـ ستدراجه من خارج اليمن لتولي رئاسة حكومتها : يستلم منهم 10 آلاف دولار شهريا
يتواجه الأهلي وغريمه الزمالك اليوم الجمعة الثامن من مارس/آذار في نهائي نسخة الموسم الماضي 2022-2023 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.
ويقام نهائي الكأس خارج مصر للمرة الأولى في التاريخ، وسيستضيفه ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.
ويعاني بطل أفريقيا 11 مرة (رقم قياسي)، غيابات مؤثرة أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، المدافع ياسر إبراهيم المصاب بتمزّق في العضلة الخلفية لفخذه، المالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة، والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المصاب بشدّ في العضلة الخلفية.
ويعود لقائمة حامل اللقب هدّافه محمود عبد المنعم (كهربا)، بعد غيابه عن آخر 3 مباريات بقرار من كولر، إثر اعتذاره عن السفر لغانا في دوري أبطال أفريقيا لارتباطه بحفل زفاف شقيقته. كما سيكون لاعب الوسط إمام عاشور على موعد لمواجهة ناديه السابق الزمالك للمرة الأولى.
وحقق كولر أغلب البطولات الممكنة منذ توليه المهمة في صيف 2022، حيث حصد دوري أبطال أفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية، وألقاب الدوري والكأس والسوبر في مصر.
ويغيب عنه مدافعه الدولي محمود حمدي (الونش) وظهيره الأيسر محمد عبد الشافي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة.
وسيعود لقائمة بطل أفريقيا 5 مرات، القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي بلغ الثلاثاء الـ38 عاما وجدّد عقده موسما إضافيا، بعدما غاب عن مباراة الداخلية في الدوري.
توقيت المباراة
من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك مساء الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة و19:30بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة
البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، سينقل حصريا عبر قناتي "إم بي سي مصر" و"أون تايم سبورتس".
المواجهات المباشرة
سبق أن التقى الفريقان في 32 مباراة بكأس مصر ومنها 19 مرة في النهائي، كان آخرها في يوليو/تموز عام 2022، وانتصر الزمالك 2-1.
ويتفوق الزمالك في آخر 5 مباريات جمعته بالأهلي في كأس مصر بفوزه في 3 مباريات، بينما فاز الأهلي مرتين.
عدد ألقاب الأهلي والزمالك في كأس مصر
يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.
وبلغ الأهلي النهائي بفوز سهل على أنبي 3-0، في حين احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلّب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.